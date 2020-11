Apple annonce de nouveaux MacBook avec leur propre puce M1

Après qu’Apple ait lancé le iPad Air 4 et le Apple Watch série 6 présenté, la présentation officielle a suivi en novembre des nouveaux smartphones: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Le 10 novembre, Apple a finalement annoncé «One more Thing» et a officiellement présenté les nouveaux MacBooks lors du troisième événement de cette année, le premier avec le leur Puce M1 sont équipés.

Apple dit au revoir à Intel

Plus précisément, Apple en a présenté un nouveau Macbook Air, un nouveau MacBook Pro 13 pouces et un nouveau Mac mini avant cela avec la puissance de Puces M1 et le Moteur neuronal fonctionner. Jusqu’à présent, les MacBook d’Apple ont toujours été équipés d’un processeur Intel, mais c’est exactement ce qui est en train de changer.

La M1 est la puce la plus puissante jamais développée par Apple et qui est destinée à changer à jamais l’expérience avec le Mac. Avec la macOS Big Sur le M1 délivre jusqu’à Processeur 3,5 fois plus rapide, Jusqu’à GPU 6 fois plus rapide, Jusqu’à L’apprentissage automatique 15 fois plus rapide (ML) et un jusqu’à Durée de vie de la batterie 2 fois plus longue que la génération précédente.

Macbook Air

Le MacBook Air est le portable 13 pouces le plus populaire et le plus vendu de tous les temps. le Écran 13,3 pouces résout avec 2 560 x 1 600 pixels et 400 nits. Un ventilateur n’est pas installé, c’est pourquoi le MacBook Air fera son travail de manière absolument silencieuse.

Selon Apple, le processeur à 8 cœurs est jusqu’à 3,5 fois plus rapide que la génération précédente ou la version Intel. Avec un GPU jusqu’à 8 cœurs, les graphiques sont jusqu’à 5 fois plus rapides. Une autre particularité du M1 est la très longue durée de vie de la batterie, qui permet jusqu’à 15 heures de navigation sur Internet sans fil et jusqu’à 18 heures de lecture vidéo. Il s’agit de la plus longue durée de vie de la batterie d’un MacBook Air.

Le SSD devrait également être environ deux fois plus rapide qu’avant. La nouvelle puce semble également avoir amélioré la qualité d’image de la webcam, tandis que la résolution reste inchangée à 720p. Pour scanner les empreintes digitales, Apple a intégré Touch ID.

Le nouveau MacBook Air, qui pèse 1,29 kg, est désormais disponible à partir d’un prix de 1 100,50 euros Précommandez sur le site officiel d’Apple et disponible le 17 novembre.

Par rapport à la génération précédente, le MacBook Air peut avec la puissance du M1:

Exportez un projet pour le Web jusqu’à 3 fois plus rapidement avec iMovie.

Ajoutez des effets 3D aux vidéos dans Final Cut Pro jusqu’à 5 fois plus rapidement.

Pour la toute première fois, coupez et lisez plusieurs flux de vidéo 4K ProRes en pleine qualité dans Final Cut Pro sans sauter d’images individuelles.

Exportez des photos depuis Lightroom jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Utilisez des fonctionnalités basées sur le ML comme Smart Conform dans Final Cut Pro pour restructurer intelligemment un clip jusqu’à 4,3 fois plus rapidement.

Regardez plus de films et d’émissions de télévision avec jusqu’à 18 heures d’autonomie de batterie – le plus long MacBook Air jamais vu.

Activez FaceTime et d’autres appels vidéo jusqu’à deux fois plus longtemps sur une seule charge.

Le nouveau Apple MacBook Air avec puce M1. © Apple

MacBook Pro 13 pouces

Bien sûr, Apple a également installé un M1 dans le Macbook Pro, mais jusqu’à présent uniquement dans la version avec un écran de 13,3 pouces et une résolution de 2 560 x 1 600 pixels à 500 nits. Le MacBook Pro et le MacBook Air peuvent tous deux utiliser un écran 6K.

La durée de vie de la batterie est spécifiée avec jusqu’à 20 heures. En plus d’une barre tactile, vous pouvez avoir jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de SSD installés. Les couleurs sont argent et gris sidéral. Avec 256 Go coûte le MacBook Pro 13 pouces 1 412 euros, Avec 512 SSD volonté 1637 euros dû. Le nouveau MacBook Pro est maintenant disponible en précommande sur le site officiel d’Apple et sera disponible à partir du 17 novembre.

Par rapport à la génération précédente, le MacBook Pro 13 ″ peut avec la puissance du M1:

Compilez le code dans Xcode jusqu’à 2,8 fois plus rapidement.

Rendez un titre 3D complexe jusqu’à 5 fois plus rapidement dans Final Cut Pro.

Créez des scènes parfaitement complexes dans Unity Editor jusqu’à 3,5 fois plus rapidement.

Effectuez des tâches d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois plus rapidement dans Create ML.

Isolez les rythmes, les instruments et les voix en un seul enregistrement dans djay Pro AI en temps réel grâce aux excellentes performances du Neural Engine.

Lisez des vidéos 8K ProRes dans DaVinci Resolve en pleine qualité sans sauter d’images individuelles.

Compilez jusqu’à 4 fois plus de code avec une seule charge grâce aux performances révolutionnaires par watt de la puce M1.

C’est le nouveau Mac mini avec la puce M1. © Apple

Mac mini

Même le Mac mini a reçu la nouvelle puce M1 dès le départ, ce qui signifie que l’ordinateur de bureau, qui est conçu comme un appareil d’entrée de gamme, bénéficie de performances nettement supérieures. Comparé à l’ordinateur de bureau Windows le plus vendu dans cette gamme de prix, le Mac mini ne fait qu’un dixième de la taille et offre des performances jusqu’à 5 fois plus rapides.

Le nouveau MacBook Air est maintenant disponible à partir d’un prix de 778,85 euros Précommandez sur le site officiel d’Apple et disponible le 17 novembre.

Par rapport à la génération précédente, le Mac mini peut avec la puissance du M1:

Compilez le code dans Xcode jusqu’à 3 fois plus rapidement.

Jouez à des jeux gourmands en graphismes comme «Shadow of the Tomb Raider» avec des fréquences d’images jusqu’à quatre fois plus élevées.

Rendez une chronologie complexe jusqu’à 6 fois plus rapide dans Final Cut Pro.

Amenez la production musicale à un tout autre niveau dans Logic Pro avec jusqu’à 3 fois plus de plug-ins en temps réel.

Augmentez la résolution d’une photo dans Pixelmator Pro jusqu’à 15 fois plus rapidement.

Utilisez des frameworks ML tels que TensorFlow ou Create ML, qui sont désormais accélérés par la puce M1.

Que pensez-vous des MacBook nouvellement annoncés d’Apple? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

