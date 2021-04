Apple AirTags: voici comment fonctionnent les trackers pour l’iPhone

Avec les AirTags, les propriétaires d’iPhone peuvent suivre et trouver leurs clés, sacs, sacs à dos et bien d’autres choses. Ici, vous pouvez découvrir comment cela fonctionne et à quoi faire attention.

Après que Samsung a présenté ses SmartTags, Apple dispose désormais de son propre tracker. Les AirTags fonctionnent avec l’iPhone et peuvent retrouver des objets perdus. Apple s’appuie sur son vaste réseau d’appareils.

Qu’est-ce qu’un Apple AirTag?

Les Apple AirTags sont de petits trackers Bluetooth qui peuvent être utilisés pour retrouver des objets perdus tels qu’un porte-clés, un sac à main ou un sac à dos à l’aide d’un iPhone. En plus du BLE (Bluetooth Low Energy), ceux-ci utilisent également la nouvelle norme radio UWB (Ultra-Wideband), qui permet de suivre au centimètre près. La portée est d’environ 100 mètres sur BLE et un maximum de 10 mètres sur UWB.

Quelles sont les exigences relatives aux AirTags?

Les AirTags ne peuvent être utilisés qu’avec un iPhone. Pour que toutes les fonctionnalités soient disponibles, un modèle relativement nouveau de la série iPhone 11 ou iPhone 12 est nécessaire. Seuls ceux-ci sont capables de localiser les balises à l’aide de la norme UWB. Les appareils plus anciens peuvent le faire avec moins de précision via Bluetooth. La deuxième exigence découle de la première. Vous avez besoin d’un identifiant Apple, que les propriétaires d’iPhone possèdent déjà.

Les AirTags Apple n’ont pas d’anneau à attacher à un trousseau par défaut. Donc, si vous avez l’intention d’y attacher le tracker, vous devez également investir dans un bracelet adapté. Ils sont disponibles directement auprès d’Apple ou de certains fabricants tiers.

Comment configurer les AirTags?

Dès que vous avez déballé un AirTag pour la première fois, vous devriez remarquer le petit film plastique sur le dos. Ceci n’est pas seulement utilisé pour la protection, il rompt également le contact entre la batterie et l’étiquette. Dès que vous retirez le foil, le tag s’active et passe en mode appairage.





Les AirTags sont automatiquement reconnus par un iPhone compatible.



Image: © Apple / Capture d’écran: ALLUMER 2021



Il ne vous reste plus qu’à tenir un iPhone près de l’AirTag – environ deux à trois centimètres – et il devrait être reconnu par le smartphone. Via une fenêtre qui apparaît sur l’écran, vous pouvez configurer le couplage directement et donner à l’AirTag un nom et, si vous le souhaitez, même un smiley. Le tracker est directement associé à l’identifiant Apple.

Comment le suivi fonctionne-t-il avec les AirTags?

Une fois couplés, les AirTags peuvent être accédés avec un iPhone en utilisant l’option « Où est? » Piste. Cela fonctionne comme ceci:

Ouvrez l’application Where Is?. Sélectionnez l’onglet « Objets » dans la barre de sélection en bas. Sélectionnez l’AirTag par nom que vous souhaitez rechercher. Vous verrez alors la position approximative de l’AirTag sur la carte. Si vous êtes à proximité, vous pouvez soit jouer un son sur le tracker via l’application pour une localisation précise, soit utiliser la fonction de recherche «À proximité», où la position est affichée sur le smartphone à l’aide des touches fléchées.





La position du tracker peut être déterminée très précisément à courte distance.



Image: © Apple 2021



Que se passe-t-il si l’AirTag est trop éloigné pour Bluetooth?

Cela devient vraiment intéressant lorsque vous avez perdu votre porte-clés avec un AirTag attaché quelque part sur le chemin, mais que vous ne le remarquez que beaucoup plus tard. Ensuite, la portée Bluetooth d’environ 100 mètres ne vous est généralement d’aucune utilité.

Vous pouvez toujours trouver le tracker. Il envoie un signal que d’autres iPhones à proximité peuvent également capter. Par exemple, si l’AirTag est quelque part dans un buisson du parc, les appareils des autres visiteurs du parc peuvent théoriquement également capter son signal.





Vous pouvez utiliser l’application « Où est? » Pour localiser votre AirTag ou le signaler comme « perdu ».



Image: © Apple / Capture d’écran: ALLUMER 2021



Les visiteurs eux-mêmes ne remarquent rien. Le signal est localisé inaperçu par leur iPhone et vous est transmis via le cloud. Étant donné que le tracker est lié à votre identifiant Apple, vous seul pouvez voir ses données de position.

Avec l’aide des données GPS envoyées, vous pouvez maintenant vous diriger vers la position affichée. Dès que vous êtes à proximité, votre iPhone devrait également être en mesure de capter les signaux Bluetooth ou UWB du tracker afin que vous puissiez déterminer sa position avec précision. En cas de doute, vous pouvez les laisser sonner pour les trouver.

Que faire si quelqu’un d’autre trouve mon AirTag?

Si quelqu’un d’autre trouve votre AirTag, il y a aussi une chance que vous le récupériez et que vous récupériez votre clé – du moins s’il s’agit d’un chercheur honnête. Les personnes qui ont trouvé l’AirTag de quelqu’un d’autre peuvent le scanner via NFC et sont ensuite redirigés vers un site Web où ils peuvent voir le numéro de série.

Devez-vous utiliser l’AirTag via l’application « Où est? » comme perdus, les chercheurs obtiennent encore plus d’informations – à savoir votre numéro de téléphone et un message pour pouvoir vous contacter. Si vous avez activé la fonction, vous devriez également être averti automatiquement dès que quelqu’un d’autre a trouvé votre traqueur.

Cependant, si un voleur volait votre porte-clés, il pourrait simplement penser à jeter l’AirTag ou à retirer la batterie. En cas de vol, vous devez absolument contacter la police et ne pas attraper le voleur vous-même.

À propos, une autre personne ne peut pas simplement vous voler un AirTag en le réassociant avec son iPhone. Cela doit être découplé par vous sur votre iPhone avant de pouvoir être reconnecté à un autre appareil.

Puis-je suivre d’autres personnes avec un AirTag?

Apple veut empêcher les utilisateurs d’utiliser leurs AirTags pour surveiller secrètement d’autres personnes en jetant un tracker dans leurs poches. Par exemple, les iPhones peuvent reconnaître quand un AirTag étrange se déplace avec eux et n’est pas connecté à un autre iPhone à proximité. Ils envoient alors un avertissement en entrant dans la zone d’origine: « AirTag se déplace avec vous ». L’application «Où est?» Peut ensuite être utilisée pour déclencher le signal sonore de l’AirTag tiers afin de le trouver.

Même les utilisateurs sans iPhone peuvent reconnaître un AirTag qui leur a été salué. En effet, trois jours après son retrait de son iPhone couplé, il commence automatiquement à émettre un bip pour attirer l’attention sur lui-même. Cependant, cela signifie également que les utilisateurs pourraient théoriquement suivre une autre personne pendant jusqu’à trois jours.

Si vous trouvez l’AirTag de quelqu’un d’autre avec vos effets personnels, vous avez deux options: Soit scanner le tag via NFC et éventuellement contacter l’utilisateur, soit désactiver le traqueur en retirant la batterie.

Résumé