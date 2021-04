Apple AirTag: le nouveau localisateur d’objets de l’iPhone est un accessoire personnalisable utile pour 35 euros

Le premier appareil présenté est le nouveau Apple AirTag. C’est un petit accessoire en forme de bouton qui nous aidera à localiser des objets, par exemple des clés de voiture, un portefeuille ou un autre mobile.

Les AirTags Apple sont personnalisable avec des emojis et fonctionne via la technologie Bluetooth. Il est un rival de Tile et fonctionnera via l’application « Find My » d’Apple.

Fiche technique Apple AirTag

Apple AirTag Dimensions 31,9 mm de diamètre



8,0 mm d’épaisseur Poids 11 grammes Endurance Certifié IP67 (jusqu’à 1 mètre pendant 30 min) Connectivité Bluetooth



Apple U1 (UWB)



NFC Sonner Haut-parleur intégré Tambours Pile CR2032 remplaçable (incluse) Capteurs Accéléromètre Compatibilité iPhone avec iOS 14.5 ou supérieur



iPad avec iPadOS 14.5 ou supérieur Prix 35 euros

Technologie ultra-large bande pour localiser précisément les objets

Selon Apple, les AirTags sont conçus pour localiser des objets, pas des personnes et ont été conçus pour garder l’emplacement privé, avec informations cryptées.

Une fois liés, les AirTags apparaîtront dans un nouvel onglet « Articles » dans l’application ‘Find My’. De là, les utilisateurs pourront voir l’emplacement actuel ou le dernier emplacement connu sur une carte. Si cet AirTag est dans la portée Bluetooth, l’application peut être utilisée pour émettre un petit son pour nous aider à le localiser.

Utilisation des AirTags technologie ultra-large bande (UWB) et puce Apple U1, qui active la technologie de recherche précise pour les utilisateurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12. Grâce à cet ajout, les utilisateurs pourront déterminer la distance avec plus de précision, recevant les directions de l’endroit où nous devrions aller.

Pour se synchroniser avec l’iPhone, les AirTags ont une coque qui permettra Associez-les rapidement à votre smartphone, style AirPods. Les utilisateurs pourront attribuer un AirTag à un produit et spécifier un nom afin que le système sache comment les différencier. Aussi Siri, à qui nous pouvons demander où est notre objet.

Apple vous permettra de personnaliser les AirTags avec un gravure gratuite, qui comprend du texte et une sélection de 31 émojis différents.

Les AirTags sont en acier inoxydable et comportent Certification IP67 pour être résistant à l’eau et à la poussière. À l’intérieur, un petit haut-parleur est incorporé qui reproduira les sons qui nous aideront à le trouver lorsque nous nous rapprochons.

Les nouveaux Apple AirTags seront disponibles à partir du 30 avril à partir de 35 euros l’unité ou 119 euros le pack de quatre.

