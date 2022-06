Apple AirPods Pro 2 viendra avec une aide auditive et un suivi de la fréquence cardiaque entre autres fonctionnalités

27 juin 2022 13:07:49 IST

Apple devrait lancer une multitude de nouveaux appareils cet automnedont quatre modèles de prochaine série iPhone 14. Parallèlement aux nouveaux iPhones, le géant de la technologie basé à Cupertino devrait également publier une version mise à jour des AirPods Pro.

En plus d’avoir des fonctionnalités telles que rapide chargement via USB-CApple est également susceptible d’ajouter une fonction d’aide auditive et des fonctionnalités de suivi de la fréquence cardiaque sur les nouveaux AirPods Pro 2.

Un rapport sur les fonctionnalités divulguées des AirPods Pro 2 suggère que la 2e génération d’écouteurs pro-TWS d’Apple sera alimentée par un chipset H1 et prendra en charge la suppression active du bruit auto-adaptative ou ANC.

En outre, il ajoute qu’Apple inclura un suivi de la fréquence cardiaque et un support USB Type-C aux côtés des fonctions d’aide auditive. Les utilisateurs ayant des problèmes auditifs pourront utiliser les AirPods Pro de deuxième génération comme appareil auditif.

On dit également que les AirPods Pro 2nd Gen sont livrés avec un tracker de fréquence cardiaque qui analysera les données de l’oreille interne et surveillera la fréquence cardiaque et la température corporelle. De plus, des fonctionnalités telles que l’égalisation auto-adaptative, l’audio spatial et le partage audio que l’on trouve également dans les AirPods 3e génération seront incluses dans les prochains AirPods Pro 2e génération.

De nouveaux rendus de l’AirPod Pro 2e génération ont fait surface, suggérant qu’Apple proposera un port USB Type-C avec plusieurs ouvertures des deux côtés. Plus tôt, il a été indiqué que la conception de la prochaine génération d’AirPods Pro serait similaire à celle des AirPods Pro existants et que la tige serait également de la même taille.

