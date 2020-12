Apple AirPod Max: Voici le premier casque audio officiel de la marque

Un nouveau produit de la gamme audio d’Apple existe depuis de nombreux mois. Le Studio AirPods, a été désigné comme le produit à présenter et plusieurs rumeurs ont même montré les images possibles. Cependant, Apple a mis fin au suspense et présente aujourd’hui les Max AirPods.

Ce sont des écouteurs supra-auriculaires ou, au-dessus de l’oreille, qui apportent la magie, selon Apple, des AirPods mais avec un son haute fidélité.

Apple: Le nouveaux Casque AirPods Max

Les écouteurs AirPods Max combinent une conception acoustique personnalisée, des puces H1 et un logiciel avancé pour fournir un son de calcul pour une expérience d’écoute innovante avec l’égalisation adaptative, l’annulation active du bruit, le mode de transparence et le son spatial.

Ces nouveaux écouteurs sont disponibles en cinq couleurs, dont le gris spatial, l’argent, le bleu ciel, le vert et le rose. Comme annoncé par Apple, ces nouveaux Max AirPods peuvent être commandés dès aujourd’hui, et seront disponibles à partir du mardi 15 décembre.

Donc si vous voulez ces nouveaux écouteurs Apple, vous devrez débourser 629,00 £.

Les AirPods sont les écouteurs les plus populaires au monde, appréciés pour leur facilité d’installation, leur incroyable qualité sonore et leur design iconique. Avec les Max AirPods, nous apportons cette expérience magique de l’AirPod à un design impressionnant de supra-auriculaire avec un son hi-fi. La conception acoustique personnalisée, combinée à de puissantes puces H1 et à un logiciel avancé, permet aux AirPods Max d’utiliser l’audio numérique pour offrir une expérience auditive personnelle sans fil ultime.

a déclaré Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple.

 

Conception acoustique sur mesure

Selon Apple, ces écouteurs ont été conçus et fabriqués avec soin. L’attention portée aux détails va du support aux coussinets d’oreille. Ainsi, chaque partie des Max AirPods est soigneusement conçue pour offrir des performances acoustiques exceptionnelles à chaque utilisateur.

La capote est fabriquée dans un filet respirant, qui traverse le bandeau, et est faite pour répartir le poids et réduire la pression sur la tête. La structure du bandeau en acier inoxydable offre résistance, flexibilité et confort pour une grande variété de formes et de tailles de tête.

Les bras télescopiques du rebord de la tête s’étendent en douceur et restent en place pour maintenir l’ajustement souhaité. Chaque oreillette est fixée au cadre par un mécanisme révolutionnaire qui équilibre et répartit la pression de l’oreillette, lui permettant de tourner et de pivoter indépendamment pour s’adapter aux contours uniques de la tête de l’utilisateur.

Chaque coussin utilise une mousse à mémoire de forme utilisée en ingénierie acoustique pour créer un joint efficace – un facteur essentiel pour fournir un son immersif.

Le Digital Crown, inspiré de l’Apple Watch, offre un contrôle précis du volume et la possibilité de lire ou de mettre en pause l’audio, de sauter des pistes, de répondre ou de mettre fin à des appels téléphoniques et d’activer Siri.

Une expérience audio inédite

Les Max AirPods sont équipés d’un haut-parleur dynamique de 40 mm conçu par Apple qui délivre des basses riches et profondes. De plus, ces écouteurs offrent un médium précis et une extension nette et nette des hautes fréquences, de sorte que chaque note peut être entendue.

Un moteur magnétique unique à double anneau en néodyme permet aux Max AirPods de maintenir une distorsion harmonique totale inférieure à 1 % sur toute la gamme audible, même au volume maximum.

Équipés d’une puce H1 conçue par Apple dans chaque écouteur, d’une conception acoustique personnalisée et d’un logiciel avancé, les Max AirPods utilisent l’audio de l’ordinateur pour offrir une expérience d’écoute de la plus haute qualité possible.

Comme le montre la figure, ces écouteurs utilisent chacun des 10 cœurs audio de la puce – capables d’effectuer 9 milliards d’opérations par seconde – l’audio informatique offre une expérience audiophile innovante qui comprend l’égalisation adaptative, l’annulation active du bruit, le mode transparence et l’audio spatiale.

Activation par simple pression d’une touche

Les Max AirPods se connectent à votre iPhone ou iPad grâce à un passe magique. Il suffit de placer les Max AirPods près de votre appareil et de toucher « Connect » à l’écran.

Voici quelques réactions de twitter sur ce tout nouveau casque :

J'ai direct pensé à ca en voyant les AirPods Max pic.twitter.com/GVaRoXxqq9 — Nuki (@jaajiflex) December 8, 2020

Stylé les Airpods max sah j’hésite entre les blancs et les noirs #airpodsmax pic.twitter.com/4vX8Z15etR — Negi 💫☄️ (@MrNegito) December 8, 2020

Je viens de finir un tournage et je vois quoi ! AirPods Max, le premier casque Apple. Plus de 600€ 😅 pic.twitter.com/zPofKj9pVe — Jojol (@jojol67) December 8, 2020