Apple affirme que les primes des dirigeants dépendront des valeurs sociales et environnementales

Agence France-Presse06 janv.2021 13:05:02 IST

Apple prend en compte les valeurs environnementales et sociales qu’il prendra en compte lors du calcul des primes pour les hauts dirigeants, selon un dépôt réglementaire mardi. Le changement qui entrera en vigueur cette année vise à motiver les dirigeants d’Apple « à respecter des normes exceptionnellement élevées de leadership axé sur les valeurs en plus de fournir des résultats financiers solides », a déclaré le titan de la technologie de la Silicon Valley dans des documents de procuration déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les objectifs financiers et les seuils pour les bonus exécutifs chez Apple ne changeront pas, a déclaré le fabricant d’iPhone.

«À partir de 2021, un modificateur environnemental, social et de gouvernance basé sur les valeurs Apple et d’autres initiatives communautaires clés sera intégré à notre programme annuel d’incitation en espèces», a déclaré Apple dans le dossier.

Le respect des valeurs déclarées d’Apple concernant l’énergie durable, la diversité sur le lieu de travail et d’autres problèmes environnementaux et sociaux sera l’un des facteurs pris en compte pour décider si les primes doivent être augmentées ou réduites de 10%, selon la société.

«Nous avons conduit l’industrie à réduire notre empreinte environnementale pendant des années et nous nous sommes engagés à fournir un jour des matériaux 100% recyclés et renouvelables pour tous nos produits et emballages», a déclaré Apple dans une section du dossier décrivant ses valeurs.

« Nous croyons que la diversité est le moteur de l’innovation et est la clé de notre succès. »

Apple doit publier ses résultats pour les trois derniers mois de l’année dernière le 27 janvier et une assemblée annuelle virtuelle des actionnaires est prévue le 23 février.

