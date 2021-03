Apple abandonne le HomePod: focus sur le HomePod mini

Apple abandonne le Smart Speaker HomePod et se concentrera à l’avenir sur le HomePod mini plus petit et beaucoup moins cher. Le HomePod devrait continuer à recevoir des mises à jour.

Apple l’a annoncé à TechCrunch. Après quatre ans, Apple abandonne le HomePod. Le fabricant et le détaillant ne vendraient que les restes du haut-parleur intelligent. Au lieu de cela, Apple se concentrera entièrement sur le HomePod mini, sorti l’année dernière. L’enceinte est nettement plus compacte et moins chère que le HomePod et rivalise donc – ne serait-ce qu’en termes de prix – avec les enceintes intelligentes d’Amazon et de Google. Le prix est d’environ 100 euros.

HomePod a probablement échoué à cause du prix

Le HomePod coûtait 349 euros à l’époque, tandis qu’Apple réduisait le prix à 329 euros au bout d’un moment. Néanmoins, le HomePod est l’un des appareils les plus chers du segment des haut-parleurs intelligents. Apple lui-même n’a jamais publié de chiffres de vente pour le HomePod. Avec la décision actuelle, au moins ils ne semblent pas s’être avérés satisfaisants.

Le HomePod devrait surtout marquer avec sa qualité sonore supérieure, qui a en effet été saluée dans de nombreux tests. Évidemment, pour de nombreux acheteurs, le son n’est pas décisif pour la décision d’achat d’une enceinte intelligente si le rapport qualité-prix devient déséquilibré.

En outre, les mises à jour et la prise en charge du HomePod

Avec le HomePod mini, Apple semble être mieux à même de répondre aux besoins des clients si, quelques mois à peine après la sortie, Apple décide de se concentrer uniquement sur le HomePod mini à l’avenir. Bien que le HomePod disparaisse bientôt des magasins, Apple a continué à garantir les mises à jour et la prise en charge du modèle abandonné. Si vous souhaitez toujours acheter le HomePod d’origine, vous devez vous dépêcher.