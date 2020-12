Apple a travaillé sur les AirPods Max pendant quatre ans

Selon un ancien ingénieur Apple, les travaux sur les nouveaux AirPods Max ont commencé il y a quatre ans. Les rumeurs sur les écouteurs antibruit sont apparues il y a deux ans. Les AirPods Max auraient été reportés à plusieurs reprises et arriveront enfin sur le marché le 15 décembre.

L’ancien ingénieur Apple Dinesh Dave a révélé le début du développement des AirPods Max sur Twitter. Le développeur Ryan Jones a enregistré et publié les tweets désormais supprimés. Dave révèle que le dernier produit pour lequel il a signé un accord de non-divulgation (NDA) avec Apple est désormais disponible. Vous trouverez ci-dessous un lien vers les AirPods Max. Interrogé par un utilisateur de Twitter quand la NDA a été signée, Dave a répondu que c’était il y a environ quatre ans.

Premières rumeurs début 2018

Il y a donc quatre ans, Dinesh Dave s’est engagé à ne pas parler du développement des AirPods Max. Cet accord aurait dû expirer avec la présentation officielle du casque, mais peut-être qu’Apple était toujours gêné par la divulgation du temps de développement ou que Dave voulait jouer la sécurité pour ne pas contrarier Apple. L’analyste Apple bien connu Ming-Chi Kuo a mentionné pour la première fois les écouteurs intra-auriculaires d’Apple au début de 2018, qui ont été suivis de nouvelles rumeurs et de fuites.

Un long temps de développement rencontre des réponses différentes

En fait, certains commentateurs de MacRumors ont pris le long temps de développement comme une occasion de commentaires sarcastiques. Cela représente 137 dollars américains par an, précise l’utilisateur nvmls. « Imaginez que cela ait pris dix ans. » Et Chompineer écrit qu’Apple n’avait pas regardé les produits concurrents depuis quatre ans et s’était rendu compte que le prix de 600 euros était trop élevé.

Apple est également défendu par neuropsychguy, par exemple, qui souligne que les AirPods Max devraient peut-être rivaliser avec des écouteurs plus chers de 500 à 1000 dollars.

Les AirPods Max arriveront sur le marché le 15 décembre pour 600 euros.