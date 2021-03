Apple a lancé une nouvelle page Web qui montre quelles données ses propres applications collectent sur vous

12 mars 2021 17:42:00 IST

En décembre 2020, Apple a commencé à demander aux développeurs d’applications de créer une étiquette de confidentialité répertoriant toutes les données collectées par leur application. Prenant cette initiative un pas en avant, Apple a lancé une base de données consultable d’étiquettes de confidentialité de sa propre application. Le site Web de confidentialité d’Apple comprend désormais une nouvelle section « Étiquettes », qui détaille la manière dont chaque application Apple interne rassemble les données des utilisateurs. «Nos étiquettes de confidentialité sont conçues pour vous aider à comprendre comment les applications gèrent vos données, y compris les applications que nous développons chez Apple», lit-on sur la page Web contenant la base de données des étiquettes de confidentialité.

L’étiquette de confidentialité des applications Apple n’est pas vraiment nouvelle. Auparavant, les étiquettes de confidentialité pour toutes ces applications étaient très disponibles sur leurs pages d’assistance individuelles, et maintenant elles sont toutes organisées ensemble au même endroit.

Les étiquettes de confidentialité sont disponibles pour toutes les applications sur iOS, macOS, watchOS, tvOS et iPadOS. Apple a également mis des étiquettes pour des outils de développement comme Xcode et le Magasin d’applications lui-même. Par exemple, le Magasin d’applications recueille vos données de localisation, identifiants, détails d’achat, historique de recherche, etc., le L’horloge l’application recueille des identifiants qui ne vous sont pas liés. Pendant ce temps, le messages app recueille vos coordonnées, votre historique de recherche et d’autres identifiants liés à qui vous êtes.

Avec cela, Apple souligne que l’étiquette de confidentialité d’aucune de ses applications n’aurait «Données utilisées pour vous suivre». Les autres développeurs sont autorisés à «suivre les utilisateurs» s’ils obtiennent la permission de l’utilisateur de le faire. Cela sera obligatoire dans le cadre du cadre de transparence du suivi des applications qui sera appliqué avec iOS 14.5.

