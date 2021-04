Apple a dévoilé le nouvel iPad Pro de 2021: comment ils sont, combien ils coûtent et quand vous pouvez les commander

Lors de l’événement printanier d’Apple, la maison Cupertino a présenté le nouvel iPad Pro que beaucoup attendaient, avec une surprise à la base: à l’intérieur, il n’y a pas les puces normalement destinées aux produits plus maigres et plus portables de l’entreprise tels que les téléphones et les tablettes, mais les mêmes puce M1 qui a été introduit à la fin de 2020 dans les ordinateurs MacBook et MacBook Pro.

Performances de l’ordinateur, au format tablette

Ce changement à lui seul rapproche le nouvel iPad Pro du monde des ordinateurs par rapport aux autres tablettes de la société qui partagent le mot iPad dans le nom. Les performances déclarées parlent d’elles-mêmes: le processeur 8 cœurs à l’intérieur de l’appareil promet 50 pour cent de meilleures performances par rapport à ceux déjà plus que respectables du précédent iPad Pro.

Ce qui change à l’intérieur

Le design reste pour l’essentiel identique à celui du prédécesseur, ainsi qu’à d’autres accessoires tels que la caméra Lidar, mais le processeur change radicalement la nature de l’instrument. Même le affichage changer la Rétine liquide de 12,9 pouces est remplacé par un Variante XDR alimenté par la technologie mini LED qui offre 1 000 nits et 1 600 luminosité de pointe. Modifie également le caméra frontale, qui est maintenant une unité de 12 mégapixels destinée aux appels vidéo, avec un objectif à angle de vision de 120 degrés qui peut reconnaître le sujet et le garder au centre du cadre avec zoom et mouvements latéraux.

Extras, accessoires et prix

Parmi les extras notables figurent les capacités de stockage jusqu’à 2 téraoctets et le soutien à Connexions 5G, qui rendent l’appareil plus pratique à utiliser en déplacement ou en déplacement que les MacBook. L’Apple Pencil maintenant prend en charge le texte saisi à la main en italien. Le prix de la variante 11 pouces est 799 dollars, tandis que celui de la variante 12,9 pouces avec écran Liquid Retina XDR commence à partir de 1 099 €; Les précommandes aux États-Unis sont déjà ouvertes avec des livraisons attendues d’ici mai, mais pour connaître la situation en Italie, il faudra attendre encore quelques heures.

