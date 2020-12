Apple a déjà commencé à développer son propre modem – une étape supplémentaire vers l’indépendance de Qualcomm, selon Bloomberg

Il semble que nous vivons une certaine ère de transitions chez les fabricants de mobiles quand on parle de qui fournit qui et, surtout, qui prend les rênes de la fabrication des composants et devient indépendant des autres entreprises. À Cupertino, il a déjà rempli l’Intel et sorti son Apple M1, le premier des propres processeurs que nous verrons dans ses ordinateurs, et maintenant il semble Apple développe son propre modem mobile.

Une information que, comme à son habitude, Mark Gurman anticipe dans Bloomberg, citant des sources proches de la marque. Au plus près des salariés qui auraient assisté à une réunion avec Johny Srouji, le vice-président hardware de l’entreprise (et donc responsable de ses propres puces), au cours de laquelle ce déménagement aurait été annoncé.

Une puce sur laquelle ils travaillent déjà (et avec les ingénieurs de Qualcomm)

Comme vous pourriez le penser, ce n’est pas quelque chose de soudain, loin de là. Des rumeurs ont circulé à ce sujet une autre étape vers l’indépendance de l’approvisionnement en composants, après le mécontentement possible de Srouji avec Intel et les eaux agitées par intermittence entre Apple et Qualcomm. Les derniers iPhones, qui ont ajouté la prise en charge de la 5G, ont inclus des modems Qualcomm, après quelques années se tournant vers Intel.

Gurman cite des mots textuels de Srouji lors de cette réunion. Selon le responsable, le développement de son premier modem interne a commencé cette année et a parlé de l’impact sur la stratégie à long terme, la décrivant comme « une autre transition stratégique clé », faisant peut-être référence au changement d’Intel et des M1. En fait, il a évoqué le fait que la marque travaille sur toute une « famille » de ses propres puces, qui correspond à ces derniers mouvements, les précédents (l’Apple A pour l’iPhone, l’Apple S pour les smartwatches, la puce haut débit U1, etc. .) et l’envoi que nous verrons en 2021 en remplacement du M1.

L’entreprise prend le relais un propre portefeuille d’ingénieurs spécialisés pour la fabrication de ce modem, une partie d’entre eux de Qualcomm lui-même. Srouji a également ajouté que l’acquisition d’un milliard de dollars de l’unité de modem d’Intel en 2019 incitait Apple à rassembler une équipe d’ingénieurs en matériel et en logiciel pour développer son propre modem cellulaire, un pivot pour les appels et la connectivité. .

Les fabricants sont encore « plus de fabricants »

Ce que Srouji n’a apparemment pas dit, c’est quand le modem sera-t-il prêt, mais pour le dernier renouvellement de l’accord entre Qualcomm et Apple, cela est prévu pour au moins 2025 (avant que le renouvellement ne soit prévu pour 2021) Bien que malgré cette décision, Qualcomm continue de facturer des frais de licence aux fabricants de smartphones pour les brevets sans fil qu’il détient, qu’ils utilisent ou non leurs produits.

Ceci s’ajoute aux informations qui parlaient de la fabrication possible de ses propres panneaux MicroLED, qui deviendraient indépendants de Samsung et LG, fournisseurs d’écrans OLED. Encore une fois, c’est Gurman qui a informé et a déclaré que la société aurait déjà une usine en Californie travaillant sur ces nouveaux panneaux.

En plus d’Apple, nous avons vu cette année d’autres mouvements similaires dans coque huawei, bien que pour des raisons différentes. Afin de poursuivre son activité malgré le veto actuel des États-Unis, la marque a dû se dissocier de Qualcomm et de TSMC (qui à son tour se sont déplacés pour fabriquer des puces de 5 nanomètres aux États-Unis) pour la production. de puces pour smartphones, et selon le Financial Times, ils auraient l’intention de créer une usine de puces dédiée à Shanghai.

OPPO est un autre géant chinois qui déplacerait des puces à cet égard. En mai 2020, l’intention d’OPPO de fabriquer ses propres processeurs a été divulguée, afin de ne pas dépendre des fabricants américains, préparant son propre portefeuille d’ingénieurs avec des travailleurs de MediaTek et Unisoc.