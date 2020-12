Apple a breveté une méthode pour prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch

Nous n’avons jamais pensé que les ceintures pouvaient être aussi utiles.

L’Apple Watch est le leader incontesté du marché des smartwatch. C’est la smartwatch la plus recherchée et autour de laquelle tournent toutes les innovations des autres entreprises.

Beaucoup ont essayé émuler leur conception, leurs fonctionnalités ou leurs services, mais le portable de la société Cupertino a continué à être solide au fil des ans et de ses mises à jour.

Malgré tout cela et comme de nombreux autres partenaires du marché, sa lourde charge est La vie de la batterie. À pleine capacité et jouissant de toutes ses fonctions, la vérité est que son utilisation sans passer par charge il ne peut pas s’étendre bien au-delà d’une journée. Par conséquent, de la pomme mordue, ils sont recherche de solutions qui prolongent considérablement la durabilité de la charge sans pénaliser d’autres aspects et, selon les informations provenant des États-Unis, vous pouvez être très près de l’obtenir.

Un brevet qui ouvre une gamme spéculative

Le dernier brevet déposé par Apple montre que la société recherche activement des solutions aux problèmes de batterie. Ainsi, il montre comment Apple envisagerait d’utiliser le bracelet de l’Apple Watch pour y placer les piles.

L’idée est assez simple: le groupe lui-même aurait un cadre intérieur avec des fentes pour les cellules de batterie, qui seront isolés individuellement et facilement remplacés. Il est mieux apprécié dans l’image suivante.

Le bracelet avec la batterie serait connecté à la montre via des broches et rechargerait sans fil via des bobines d’induction qui serait enroulé autour de l’un des éléments de la batterie.

Le brevet indique que ce mécanisme fonctionnerait sur un bracelet en caoutchouc, bien que la société californienne estime que ce concept pourrait être étendu à d’autres matériaux comme le métal. Bien sûr, pour cela, ils devraient utiliser une isolation différente.

De toute évidence, il ne s’agit que d’un brevet et il peut ne pas se concrétiser dans un appareil portable qui arrive sur le marché. En tout cas, oui c’est un signe que Apple recherche une méthode pour améliorer la durée de vie de la batterie sur leurs montres intelligentes, bien que cela limiterait l’utilisateur lorsqu’il opterait pour des bracelets tiers.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂