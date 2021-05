Apple a 17 ans! Voir l’hommage d’anniversaire de Gwyneth Paltrow à sa fille sosie

Un très joyeux anniversaire à la pomme de l’œil de Gwyneth Paltrow – sa fille, Apple!

L’acteur oscarisé a publié vendredi une photo de sa fille sur Instagram célébrant les 17 ans de la jeune femme:

« Est-ce possible? 17 aujourd’hui ?? » Paltrow, 48 ans, a écrit. « Ma fille la plus douce … TU ES MA VIE! Tu me fais rire du ventre tous les jours. Tu es brillante et travailleuse. Tu es pleinement Toi que je respecte et admire tellement. J’aurais aimé avoir même une cuillerée de moi- l’acceptation que tu as quand j’avais ton âge. Tu es tellement inspirante et tellement cool. Je me souviens si parfaitement du matin où tu es venu au monde, je ne peux pas croire que c’était il y a 17 ans. Joyeux anniversaire, mon ange. «

Awww, quel beau sentiment d’accompagner une photo idyllique: Apple, regardant hors caméra, un Eden tropical derrière elle.

Gwyneth Paltrow célèbre le 17e anniversaire de sa fille Apple. Pascal Le Segretain / Getty Images

Paris Hilton et Melanie Griffith ont répondu aux commentaires, partageant le même sentiment séparément: « Joyeux anniversaire Apple! »

En avril, Paltrow a partagé une photo de maman également fière et un commentaire sur Instagram en l’honneur du 15e anniversaire de son «petit déchiqueteur», Moses. Elle a également posté en l’honneur de l’anniversaire de son ex Chris Martin et de celui de son mari actuel, Brad Falchuk. (Le père d’Apple et de Moïse s’appelle Martin.)

Pour l’anniversaire de Moïse, elle a écrit: « Tu es le gars le plus rêveur, le plus doux et le plus brillant de tous les temps. Je t’aime tellement, tu ne peux pas le comprendre. Joyeux anniversaire, petit déchiqueteur. »