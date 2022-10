Appelez Jane Filmmakers pour s’associer à Planned Parenthood, Abortion Care Network

Dans un geste qui rendrait fière la titulaire Jane Collective, les acteurs et l’équipe de Appelez Jeanne utilisent le film pour éduquer, sensibiliser et défendre les soins d’avortement. Mettant en vedette Elizabeth Banks en tant que femme au foyer des années 1960 dans la banlieue de Chicago qui se tourne vers le collectif clandestin de soins de santé pour femmes lorsqu’elle a besoin d’une procédure d’avortement vitale, Appelez Jeanne arrive à un moment où l’accès à un avortement sûr et légal dans l’Amérique moderne est en péril.





Alors que la décision de la Cour suprême d’annuler l’arrêt historique Roe v. Wade signifie que l’avortement n’est plus un droit constitutionnel, 18 États ont institué des interdictions extrêmes qui éliminent l’accès à l’avortement dans presque tous les cas. Encore plus d’États sont confrontés à des interdictions similaires lors des prochaines élections de mi-mandat. Et donc selon The Hollywood Reporter, le Appelez Jeanne équipe s’associe à la Planned Parenthood Federation of America et à la campagne KeepOurClinics.org du Abortion Care Network pour projeter le film dans des dizaines de cliniques à travers le pays, faisant double emploi comme « une opportunité d’accroître la sensibilisation aux services directs de soins d’avortement » et merci- vous au personnel de la clinique et aux bénévoles qui ont fait des heures supplémentaires depuis que Roe a été renversé.

« Maintenant plus que jamais, notre mouvement a besoin des médias de divertissement et des célébrités pour parler de l’avortement et montrer la réalité alarmante pour les personnes à travers le pays qui essaient simplement de demander les soins dont elles ont besoin », a déclaré Caren Spruch, directrice nationale de l’engagement des arts et du divertissement. à Planned Parenthood, a déclaré dans un communiqué partagé par THR.

« Bien que se déroulant en 1968, Appelez Jeanne nous montre pourquoi nous devons protéger l’accès à l’avortement. Aujourd’hui, dans trop d’États, des interdictions archaïques et dangereuses d’avortement nous font reculer et privent les gens de la liberté de prendre des décisions concernant leur propre corps. »

« Appelez Jeanne montre ce qu’est vraiment l’avortement : un droit humain », a déclaré Nikki Madsen, directrice exécutive de l’Abortion Care Network.

« Les cliniques indépendantes fournissent la majorité des soins d’avortement aux États-Unis, et depuis que la Cour suprême a nié le droit constitutionnel à l’avortement et annulé Roe v. Wade en juin 2022, elles travaillent plus dur, font face à plus de défis et ont besoin de plus de ressources que jamais auparavant. »





Appelez Jeanne Les stars appellent à soutenir l’initiative de soins d’avortement du Michigan

En plus des projections du film pour démystifier l’expérience de l’avortement et sensibiliser le public, le casting de Appelez Jeanne utilisent également la sortie du film pour soutenir une initiative de vote qui protégera le droit à un avortement sûr et légal dans l’État du Michigan.

« Nous sommes reconnaissants envers Elizabeth et Sigourney [Weaver] encourageant les habitants du Michigan à voter OUI sur la proposition 3 », a déclaré Darci McConnell, directrice des communications pour Reproductive Freedom For All, le groupe à l’origine de l’initiative.

« Cela fait près de cinq décennies que les femmes n’ont pas dû se battre pour les soins de santé reproductive. Mais avec une loi de 1931 imminente qui interdit presque tous les avortements, nous nous battons maintenant pour restaurer les droits dans le Michigan que nous avons perdus lorsque Roe a été renversé. »

En plus de leur activisme dans le Michigan, The Hollywood Reporter rapporte que le Appelez Jeanne L’équipe organise également des projections en avant-première, des collectes de fonds, des rachats de théâtre et produit du contenu original, tel que des messages d’intérêt public et des appels à l’action, pour éduquer le public. Parmi les autres organisations partenaires du film, citons All-Options, Brigid Alliance, Chicago Women’s Health Center, NARAL Pro-Choice America, National Network of Abortion Funds, Supermajority, The Center for Reproductive Rights et This is Not Ok.

Réalisé par Phyllis Nagy et mettant en vedette Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Wunmi Mosaku et Kate Mara, Appelez Jeanne sort en salles aujourd’hui (28 octobre).