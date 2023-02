Appeler par WhatsApp vous coûtera moins cher avec sa nouvelle fonction : les raccourcis pour les appels arrivent

Après les liens d’invitation aux appels, WhatsApp développe déjà des raccourcis pour faciliter les appels VoIP via sa plateforme sur les téléphones Android.

WhatsApp est la plateforme de communication en ligne la plus populaire de la planète.

Après nous avoir présenté États vocaux comme leur dernière grande innovation, il semble que les ingénieurs de WhatsApp veut désormais continuer à approfondir ses fonctionnalités liées à la voixou plutôt surtout à faciliter la manière dont les utilisateurs peuvent accéder aux appels VoIP à l’intérieur de la plateforme.

Il y avait d’abord les liens d’invitation et maintenant, comme nous l’ont dit les collègues de WaBetaInfo, le nouveaux raccourcis d’appel qui nous permettra de créer des raccourcis pour appeler un contact avec un seul ‘Cliquez sur’ via Whatsapp.

WhatsApp développe déjà de nouveaux raccourcis vers les appels VoIP au sein de la plateforme, que nous pouvons facilement créer en cliquant sur n’importe quel contact de la liste.

Cette nouvelle fonctionnalité a été détectée dans le versions bêta 2.23.3.15 WhatsApp pour Android et au-dessus, étant évidemment encore en développement et comme toujours sans dates d’arrivée précises, ce qui compte tenu du rythme habituel des développeurs Meta ne sera pas trop tôt.

Ce que nous pouvons prévoir, c’est une capture d’écran de ce à quoi ressemblera l’option sur WhatsApp, en plus de confirmer que toucher la cellule de tout contact dans la liste, nous aurons l’option de créer ce raccourci vers les appels vocaux de WhatsApp.

Ce raccourci sera automatiquement ajouté au bureau du smartphone comme toute autre application, afin que nous puissions la déplacer ou la sauvegarder dans un dossier selon nos préférences, permettant ainsi la possibilité d’avoir des contacts favoris que nous pouvons appel via VoIP via WhatsApp avec une seule touche sur l’écran du mobile.

Un accès plus facile et évitera d’ouvrir WhatsApp et de parcourir des listes de contacts interminables que nous avons aujourd’hui, ce qui fait gagner du temps à l’utilisateur et plaçant WhatsApp au niveau des appels du réseau mobile plus traditionnel.

Puisse cette option arriver bientôt, s’il vous plait…!

