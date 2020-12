Signes des profondeurs

Démarrer un jeu vidéo d’aventure est l’un des moments les plus exaltants que le médium ait à offrir. Appel de la mer respire l’aventure sous toutes ses facettes, et il le fait sans avoir besoin de mettre en œuvre l’action ou l’épopée de sagas bien connues telles que Inexploré. Plutôt, il déplace son regard vers le classique, vers les jeux d’aventure, avec lequel il a plus en commun qu’avec simulateurs de marche que vous pourriez associer en un coup d’œil.

Nous sommes allés en bateau sur une île située au milieu de l’océan Pacifique, pour enfin savoir où se trouvait notre mari, qui menait une expédition perdue il y a des mois. La protagoniste, Norah, semble souffrir d’une sorte de maladie étrange qui peut être aperçue dans les taches de sa peau. Le besoin de trouver un remède pour éviter un sort fatal conduit Harry, son mari, à s’aventurer à la recherche d’une solution à la douleur et à la fragilité de la santé de sa femme. Mais la réception d’une lettre fait Norah choisit de voyager à la recherche de l’île où, soi-disant, l’expédition a disparu.

L’intrigue réglée, déjà dans les premières mesures, la réalité s’entremêle et s’entremêle avec le rêve. Tout au long de l’aventure, nous assisterons à certains moments dissociés de l’éveil, nous faisant douter de la réalité ou non de ce dont nous sommes témoins. Et c’est ce qui donne à l’œuvre d’Out of the Blue la touche mystérieuse dont ils font preuve. Comme si les idées tirées de l’esprit de Lovecraft lui-même étaient, le symbolisme et l’ésotérisme des anciens déborderont dans tous les coins du paysage paradisiaque que nous parcourons à la recherche d’indices sur les allées et venues d’Harry. Le studio madrilène a réussi à canaliser un récit lié à certaines des énigmes les plus ingénieuses et les plus efficaces qui sont sans aucun doute le point fort du jeu. Ou, du moins, votre plus gros pari.

Nous commençons par entrer dans la jungle, une fois passé la plage, pour commencer à découvrir petit à petit des structures et des mécanismes qui semblent certainement étranges. Norah écrira toute référence à l’histoire dans son propre journal, ainsi que les indices qu’elle juge importants pour résoudre ces énigmes. Cela doit être apprécié, car même si cela ne semble pas être le cas, nous sommes confrontés à une ensemble assez compliqué de puzzles, mais tous avec une logique écrasante. Pour nous faciliter les choses en ce qui concerne la mémoire, par exemple, d’un certain nombre ou d’un objet, ces notes seront d’une grande aide, même s’il est vrai qu’essayer d’apercevoir les résultats sans feuilleter constamment le journal est peut-être la meilleure façon. pour relever le défi.

Au-delà de la ténacité de refaire le tour de la scène car on a su oublier quelque chose, en de rares occasions on ressentira lourdement sa jouabilité. En outre, la beauté de ses paramètres compense le fait de devoir passer quelques minutes de plus à parcourir le terrain. Ces environnements dégagent un esprit aventureux, celui auquel nous avons fait référence dans les premières lignes. Le mysticisme de style tribal du décor sera bien accueilli par tout fan de films d’aventure, tandis que les touches de fond sombre enchanteront les passionnés d’horreur cosmique. Pour ma part, toute une enfance entre les bandes dessinées de Tintin m’a fait revivre des moments de découvertes et d’intrigues associés à l’exploration et à la résolution de chacune des énigmes. Il est clair que Appel de la mer Ce n’est pas un jeu vidéo d’horreur, loin de là. Mais l’inconfort avec lequel certains moments sont vécus, comme tout ce qui a à voir avec la section mystique ou onirique, peut faire que nos cheveux se dressent Et nous forçons à regarder derrière notre dos, juste au cas où. En fait, je ne recommanderais pas d’en jouer à quiconque souffrant de thalassophobie, car la relation de la pièce avec la mer, avec «les profondeurs» est importante et, pour beaucoup, cela peut être la terreur la plus absolue.À chaque pas que nous faisons, le récit s’assombrit. Nous irons chercher les restes de l’expédition d’Harry. Nous allons rencontrer ses membres et ce qui s’est passé là-bas. Qu’ont-ils découvert et pourquoi personne n’est revenu? Tout sera tourné par rapport aux énigmes que Norah résout avec empressement tout en collectant des indices, des documents et des photographies qui nous aident à tout contextualiser. Les personnalités des personnages auront une pertinence dans un processus qui, bien que pas nouveau, est résolu afin que nous adoptions avec empathie les idées de chacun. Quelque chose de similaire à quoi Tacoma il l’a fait à l’époque, bien que dans ce cas, tout le travail s’y soit concentré. Appel de la mer Il veut que nous comprenions ce que sont chacun de ses personnages et ce qu’ils font là-bas, avec lesquels nous n’avons jamais interagi, mais que nous avons été. Nous traversons les échos de leurs pérégrinations sur des terrains inhospitaliers, résolvant ce qu’ils ont déjà fait pour les atteindre et, avec eux, les réponses que nous cherchons.

Démêler le sous-texte, parfois quelque peu explicite, est un autre des plaisirs avec lesquels le travail d’Out of the Blue joue. L’impuissance conditionnée conduit Norah à retrouver son mari, une relation profonde que nous approfondirons petit à petit, mais sur le chemin, elle devra se trouver, trouver sa place dans le monde. Un monde dans lequel son affection peut difficilement être donnée, un tourment constant qui imprégnera subtilement les couches du récit. Malgré une section finale un peu hâtive, le point culminant de l’intrigue se clôt d’une excellente manière qui, en plus, nous fera réfléchir à ses implications pendant plusieurs heures, compte tenu de la forte charge émotionnelle qu’elle représente.

« Je te connais très bien, mon cher ami »

La voix incroyable, calme et accueillante de Cissy Jones, que nous connaissons (entre autres) par Piquet d’incendie, nous embrassera à tout moment, nous prenant par la main grâce à une performance avec laquelle il est impossible de ne pas faire preuve d’empathie, ceci étant l’une des grandes réussites de l’étude pour enrichir la proposition. En seulement quelques heures de notre temps, Appel de la mer parvient à nous guider à travers un voyage plein d’énigmes et d’émotions difficiles à oublier.