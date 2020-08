Appareil photo iPhone 12 avec nouvel autofocus – Caméra périscope avec super zoom pour 2022?

Il ne faudra probablement que quelques mois avant que l’iPhone 12 ne soit présenté à la prochaine keynote Apple – et il devient de plus en plus fort dans la rumeur. Selon le principal analyste Ming-Chi Kuo, la nouvelle génération d’iPhone devrait également bénéficier d’une mise au point automatique améliorée pour l’appareil photo. Apple travaille également sur sa propre caméra périscope pour les futurs modèles d’iPhone.

Une pratique bien connue d’Apple consiste à répartir la production de pièces détachées, comme pour le nouvel iPhone 12, entre plusieurs fournisseurs. Cela présente plusieurs avantages: Premièrement, l’entreprise peut adapter ses commandes de manière plus flexible si la demande est particulièrement élevée. Deuxièmement, la scission entraîne une concurrence entre les fournisseurs, ce qui permet à Apple de faire baisser les prix des composants. Deux nouveaux fournisseurs devraient désormais également être en mesure de fournir des composants de meilleure qualité.

La mise au point automatique de l’appareil photo de l’iPhone 12 est encore plus rapide?

Selon un rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo de Tianfeng Securities, il est probable que Semco et Sunny Optical feront désormais partie des fournisseurs de composants pour la caméra de l’iPhone 12. Selon 9to5Mac, les fabricants de Corée du Sud et de Chine viennent de se faire un nom dans la production d’objectifs de caméra. Comme Kuo s’y attend, Semco apportera désormais une nouvelle technologie de mise au point automatique pour la caméra de l’iPhone 12.

En détail, il indique que la technologie précédente à ressort sera remplacée par une conception basée sur un moteur à bobine mobile. La manière dont le changement affecte exactement les photos de l’iPhone 12 n’est pas claire. Mais il est fort probable que le nouvel iPhone cible simplement votre sujet encore plus rapidement et fasse la mise au point sur l’appareil photo. Il est également très certain qu’Apple aura testé la technologie de manière approfondie avant de décider de l’utiliser dans l’iPhone 12.

iPhone 14 avec super zoom optique?

Ming-Chi Kuo affirme avoir découvert quelque chose sur l’iPhone 14 en dehors de la planification de l’iPhone 12. Bien que l’analyste ne donne pas le numéro de modèle exact, il suppose qu’Apple prévoit d’utiliser une caméra périscope dans son smartphone haut de gamme en 2022 – et cette année, ce serait au tour de l’iPhone 14.

Il est loin d’être clair comment exactement la caméra périscope sera fabriquée, mais nous savons déjà comment ces modules fonctionnent à partir de certains smartphones phares d’Android. Par exemple, le Huawei P30 Pro fonctionne déjà avec cette technologie, dans laquelle la lumière capturée par la caméra est guidée à travers un «tunnel» caché dans l’appareil. Le module fournit à la caméra un zoom optique de grande portée au moyen de lentilles mobiles supplémentaires dans ce couloir.

Nous sommes ravis de voir comment les rumeurs vont évoluer dans les semaines et les mois à venir. Compte tenu du “taux de réussite” de Ming-Chi Kuo jusqu’à présent, nous pensons que le pronostic concernant l’amélioration de la mise au point automatique de l’iPhone 12 est très prometteur. Reste à savoir quand il s’agit de travailler sur une caméra périscope et à quel point l’iPhone 14 pourra zoomer sur des sujets, par exemple.