Appareil photo Google mis à jour vers la version 8.1, déployé sur les anciens téléphones Pixel 2 et Pixel 2XL

L’appareil photo Google est en cours de mise à jour vers la version 8.1. La mise à jour apporte un certain nombre de fonctionnalités qui n’étaient jusqu’à présent limitées qu’au Pixel 5 et seront désormais disponibles sur les anciens téléphones Pixel 2 et Pixel 2XL. Selon un rapport dans 9To5Google, pour le mois dernier, les propriétaires du Pixel 5 ont eu un accès exclusif à la dernière refonte de l’application Google Camera car la version 8.0 n’a été déployée que sur le Pixel 5. Cependant, la refonte avec 8.1 réorganise plusieurs fonctionnalités de Google Camera dans la barre inférieure et ajoute des fonctionnalités telles que le zoom audio et des réglages de zoom rapides en un seul clic.

Selon le rapport, auparavant, il n’était pas possible pour la plupart des utilisateurs de télécharger la mise à jour Google Camera 8.0 sur des pixels plus anciens pour obtenir les dernières fonctionnalités.

Selon le pronostiqueur Kelvin Peralta, Google Camera 8.1 a commencé à être déployé via le Google Play Store pour les propriétaires du Pixel 4 XL.

Reçu une autre mise à jour incrémentielle.

Envoyé au miroir APK: https://t.co/9GWaRNpMPZ – Kelvin Peralta (@ KaKito_24) 17 novembre 2020

Le rapport 9To5Google a révélé que contrairement à Google Camera 8.0, l’appareil photo 8.1 est marqué comme étant compatible avec tous les téléphones Pixel, y compris le Pixel 2 et le Pixel 2 XL.

Avec la mise à jour, des appareils comme le Pixel 4 ont désormais accès à certaines des nouvelles fonctionnalités de stabilisation vidéo, y compris Cinematic Pan.

Le rapport a en outre ajouté que pour le moment, le chargement latéral de la mise à jour semble toujours ne pas arriver correctement pour les appareils et le seul moyen d’intégrer Google Camera 8.1 dans son téléphone Pixel est d’attendre qu’il arrive normalement sur les appareils.

