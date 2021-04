Appareil photo de téléphone portable avec 200 MP? Xiaomi prévoit de gros grosses · ⊃ 45secondes.fr.de

Xiaomi cible depuis longtemps le secteur phare. Les modèles haut de gamme comme le Mi 11 offrent un nombre correspondant de fonctionnalités premium. Cela inclut également l’appareil photo 108 MP. À l’avenir, Xiaomi pourrait briser un mur du son MP ici: selon les rumeurs, la société prévoit un appareil photo de 200 MP.

Plus haut, plus vite, plus loin – telle est la devise de nombreux produits technologiques. Les caméras pour smartphones font partie des composants dont le développement est particulièrement rapide. Par exemple, alors que 12 MP était encore considéré comme bon il y a quelques années, certains modèles phares ont déjà dépassé la barre des 100 MP – y compris le Xiaomi Mi 11. La société chinoise travaille déjà sur la prochaine étape de la caméra, selon les rapports. En conséquence, Xiaomi souhaite commercialiser des téléphones dotés d’appareils photo 200 MP. La résolution la plus élevée des caméras de téléphones portables est actuellement de 108 MP. Le plan Xiaomi double donc pratiquement le record actuel.

affichage







Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 gratuit M 20 Go Caméras de qualité studio (Appareil photo principal 108 MP avec OiS)

Affichage sans compromis (vaste gamme de couleurs et affichage fluide)

Volume de données LTE de 20 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s)

Détails sur l’appareil photo 200 MP

Le capteur du futur appareil photo haut de gamme viendra de Samsung. La taille des pixels serait de 0,64 µm, ce qui serait inférieur au Mi 11 (0,8 µm). Étant donné qu’une valeur µm plus petite signifie généralement un bruit d’image plus élevé et une sensibilité à la lumière plus faible, il reste à voir si les 200 MP d’un futur téléphone portable Xiaomi entraîneront réellement des améliorations d’image par rapport aux meilleurs modèles actuels.



Est-ce que Xiaomi prévoit des caméras de téléphone portable avec 200 MP? (© 2021 COURBE)









200 premiers MP, puis 600 MP?

Samsung a déjà fait allusion au développement d’un appareil photo 200 MP pour les smartphones dans le passé, bien que la confirmation officielle soit toujours en attente. Le fabricant sud-coréen fournirait très probablement non seulement le composant haut de gamme à de grands clients tels que Xiaomi, mais l’utiliserait également dans ses propres smartphones phares. La prochaine série de modèles Galaxy S22 est considérée comme un candidat chaud pour l’appareil photo 200 MP. Par exemple, Samsung ne pourrait en équiper que certains modèles haut de gamme comme la version « Ultra ».

La société a annoncé l’année dernière une solution de caméra encore plus révolutionnaire. Selon ses propres informations, Samsung travaille sur un appareil photo de 600 MP. Cependant, il faudra des années pour être prêt pour le marché. Le capteur d’image de 200 MP, en revanche, pourrait déjà être utilisé dans la prochaine génération phare de Samsung et d’autres fabricants de téléphones portables.









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet L 4 Go