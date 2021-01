Apollo 11 Moonwalker Buzz Aldrin reçoit le vaccin COVID-19

L’astronaute d’Apollo 11 Buzz Aldrin, qui a atterri sur la lune il y a plus de 51 ans, a reçu son premier vaccin COVID-19 lundi 18 janvier, juste avant son 91e anniversaire le 20 janvier.

«J’ai reçu mon premier vaccin Covid-19 aujourd’hui, quelques jours avant mon 91e anniversaire», Aldrin tweeté lundi après-midi.

Aldrin a également partagé des photos de lui-même vacciné, avec un sentiment:

« Je tiens à remercier tous les scientifiques, les travailleurs de la santé et les fonctionnaires du gouvernement qui ont travaillé sans relâche pour développer et distribuer le vaccin Covid-19 », indique le communiqué.

J’ai reçu mon premier vaccin Covid-19 aujourd’hui, quelques jours avant mon 91e anniversaire. Un merci spécial à deux patriotes exceptionnels, Vlad Ghenciu Esq et Brian M Cronin, pour leur aide inestimable, et à mon organisation, Buzz Aldrin Ventures LLC pour son soutien permanent. pic.twitter.com/oONTtlIIgd19 janvier 2021

Aldin n’est pas étranger aux vaccinations. Avant son vol historique vers la lune, au cours duquel lui et son collègue astronaute Neil Armstrong sont devenus les premiers humains à marcher sur la surface lunaire, lui et le reste de l’équipage d’Apollo 11 ont subi un certain nombre de vaccinations.

Les astronautes d’Apollo ont été immunisés contre la diphtérie, la typhoïde, le tétanos, la grippe, les oreillons, la poliomyélite, la rubéole, la rubéole, la variole et la fièvre jaune, selon la NASA. Les membres de la famille des astronautes devaient également se faire vacciner.

«La prévention de l’exposition aux maladies était l’aspect le plus important du programme de médecine préventive Apollo. Si l’exposition aux maladies infectieuses n’avait pas été minimisée ou éliminée, le programme aurait échoué quelle que soit l’efficacité de tous les autres aspects combinés», l’équipe derrière la médecine de la NASA programme pour le programme Apollo de l’agence a écrit dans un rapport.

Jeudi 15 janvier, plus de 10,5 millions de personnes aux États-Unis, soit à peine 3% de la population du pays, avaient reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, D’après le CDC . Les vaccins sont en cours de déploiement, car près de 24 millions de personnes aux États-Unis ont contracté le virus, qui a jusqu’à présent tué plus de 394 495 personnes à travers le pays, selon le CDC. Dans le monde, il y a eu près de 96 millions de nouveaux coronavirus avec plus de 2 millions de morts.

