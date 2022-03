Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood sera présenté en première sur Netflix

Après avoir fait ses débuts dans le festival sxsw ce mois-ci, le film Richard Linklater »Apollo 10 1/2: Une enfance à l’ère spatiale », sortira le 1er avril sur la plateforme Netflix. Avec une nouvelle bande-annonce où nous pouvons voir l’esthétique glorieuse que ce nouveau film d’animation nous montrera, ainsi qu’un aperçu de son histoire.

Situé à l’été 1969, à peu près au moment où Apollo 11 a atterri sur la lune, il est basé sur l’enfance de Linklater, évoquant sa fascination pour la course à l’espace, qui a vu les États-Unis rivaliser avec l’Union soviétique pour envoyer le premier homme sur la lune.

Dans l’histoire, l’enfant protagoniste fait son propre voyage fantastique sur la lune, car la NASA a accidentellement rendu le module lunaire trop grand pour que les adultes puissent y tenir. Cet aperçu nous montre également comment le changement constant des modes aux États-Unis, amène les enfants et les adultes à affronter le choc culturel des idéologies passées avec les idéologies modernes.

Avec l’émotion que véhicule le titre et son incroyable art visuel, Linklater a commenté :

« Le look du film a été principalement inspiré par le moment où l’histoire se déroule. Nous avons décidé d’animer de cette manière pour lui donner une sensation rétro et avons choisi l’animation dessinée à la main au lieu d’effets numériques. Nous avons pensé à de nouvelles façons de montrer les différents textures et designs reflétant le monde analogique et la mémoire subjective et créative de Stan.

»Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood » arrivera sur Netflix le 1er avril. Linklater réalise, écrit et produit. Le casting des doubleurs comprend Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L’Amoreaux, Josh Wiggins, Sam Chipman, Jessica Brynn Cohen, Danielle Guilbot, Zachary Levi, Glen Powell et Jack Black.