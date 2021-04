Apex Legends va au-delà de Battle Royale dans le nouveau mode Arena

Apex Legends est l’un des titres Battle Royale les plus remarquables à avoir frappé PlayStation 4 au cours des dernières années, introduisant et normalisant le système Ping tout en offrant une expérience fantastique en général. Respawn Entertainment s’étendra bientôt au-delà de cette lutte pour la première place, car un tout nouveau mode Arena inaugure une entreprise multijoueur plus traditionnelle. Cela prend la forme d’un nouveau mode permanent ajouté le 4 mai 2021 qui oppose des équipes de trois personnes les unes contre les autres sur de toutes nouvelles cartes.

C’est une liste de lecture entièrement différente dans le menu principal et agit apparemment un peu comme Counter Strike et Valorant. « Vous affronterez l’ennemi sans qu’aucune autre escouade ne vienne écraser le groupe – vous permettant de vous concentrer sur la survie et la victoire du combat. Vous allez concourir sur plusieurs rounds, en vous efforçant d’être la dernière équipe debout à chaque fois. » Les rounds commenceront par la sélection de l’équipement, des armes et des améliorations dont vous avez besoin dans un menu, en dépensant les matériaux que vous avez gagnés lors du combat précédent. Le match est ensuite remporté en éliminant l’équipe ennemie – les réapparitions sont désactivées – et en restant à l’écart de l’ennemi de deux points après la victoire sur trois rounds.

En ce qui concerne vos capacités, les compétences ultimes et tactiques ne peuvent être utilisées qu’un nombre limité de fois. Ils ne se rechargeront pas en mode Arena, ce qui signifie que vous devrez soigneusement réfléchir au moment où ils devraient être utilisés. Et puis il y a les cartes, qui présentent des emplacements entièrement nouveaux ainsi que des zones de retour de Kings Canyon, World’s Edge et Olympus. « Le but de la conception des cartes personnalisées est d’imiter les tactiques et les stratégies utilisées en BR dans un espace symétrique et compétitif. »

Le billet de blog continue: « Arenas est avant tout un combat proactif et cela signifie créer des espaces qui vous donnent beaucoup d’espace pour analyser l’autre équipe, faire des choix significatifs et utiliser les capacités de votre Légende pour l’emporter. » Les deux nouvelles cartes sont Party Crasher et Phase Runner. Allez-vous découvrir le nouveau mode Arena d’Apex Legends dans le jeu le 4 mai 2021? Partagez vos tactiques dans les commentaires ci-dessous.