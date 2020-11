Apex Legends: toutes les capacités que vous pouvez utiliser dans le Trident

Cela fait presque deux semaines depuis la saison 7 de Légendes Apex et certainement bien accueilli par la communauté des joueurs du Bataille royale de Respawn Entertainment. Cela incluait de nombreuses nouvelles fonctionnalités, la plus importante étant Olympus, la nouvelle carte, et Horizon, la nouvelle légende. Mais la vérité est que le Trident n’est pas loin derrière.

Un véhicule était-il nécessaire Apex Legends? De nombreux joueurs pensent que depuis le FPS il avait déjà une mobilité très rapide en soi. Cependant, le Trident est vraiment amusant, et nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour voir comment la communauté il a recréé une course de Tridents spectaculaire et hilarante.

Trident combattra dans Apex Legends

Cependant, il est clair que le Trident est également conçu pour se battre à bord, et pas nécessairement en utilisant des armes. Nous pouvons également utiliser certaines compétences embarquées et celles-ci peuvent être très utiles à différents moments. Les compagnons de Charlie Intel ont partagé une liste de toutes les compétences de Légendes Apex qui peut être utilisé sur le Trident, et nous le mentionnons ci-dessous:

Sheila: Si vous avez un Rempart dans le peloton, ne réfléchissez pas à deux fois; Accompagnez votre équipe au premier Trident que vous voyez dès que vous avez la capacité ultime chargée monter la mitrailleuse légère sur le dessus. Cela peut être une arme vraiment mortelle dans les batailles de Apex Legends.

Si vous avez un Rempart dans le peloton, ne réfléchissez pas à deux fois; Accompagnez votre équipe au premier Trident que vous voyez dès que vous avez la capacité ultime chargée Cela peut être une arme vraiment mortelle dans les batailles de Pièges caustiques: Si vous avez un Trident sous la main et que vous avez localisé des ennemis proches, accrochez quelques ou trois pièges caustiques au Trident, tirez-leur dessus et lancez le Trident sur l’équipe adverse. Il ne vous reste plus qu’à regarder comment ils essaient de fuir avec terreur le gaz toxique.

Si vous avez un Trident sous la main et que vous avez localisé des ennemis proches, accrochez quelques ou trois pièges caustiques au Trident, tirez-leur dessus et lancez le Trident sur l’équipe adverse. Il ne vous reste plus qu’à regarder comment ils essaient de fuir avec terreur le gaz toxique. Drone Lifeline: Vous venez de sortir d’une bataille féroce et êtes en très mauvaise santé mais vous devez courir à cause du ring? Pas de problème: placez le drone de Lifeline sur le Trident et soignez-vous au fur et à mesure que vous avancez avec le véhicule.

Vous venez de sortir d’une bataille féroce et êtes en très mauvaise santé mais vous devez courir à cause du ring? Pas de problème: placez le drone de Lifeline sur le Trident et soignez-vous au fur et à mesure que vous avancez avec le véhicule. Drone crypto: Crypto a toujours été fortement critiqué pour ne pas pouvoir bouger tout en utilisant le drone. Mais si vous êtes copilote dans le Trident …

Crypto a toujours été fortement critiqué pour ne pas pouvoir bouger tout en utilisant le drone. Mais si vous êtes copilote dans le Trident … Dôme de Gibraltar: la meilleure attaque est une bonne défense, non? Et nous ne parlons même pas d’un vol; Placez le Dôme de Gibraltar sur le Trident afin qu’il ne puisse rien vous faire pendant quelques secondes pendant que vous fuyez à toute vitesse.

