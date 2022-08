Apex Legends : tous les changements et ajouts de la saison 14

La dernière saison de »légendes de l’apex » vient d’arriver dans le jeu, avec un grand nombre de joueurs du monde entier devant s’adapter aux nouveaux changements de mécanique, ainsi qu’une nouvelle légende qui est un tireur d’élite survivant nommé Vantage. Ces nouveaux ajouts et modifications à la méta familière de la saison 13 finiront par tester les joueurs vétérans alors qu’ils s’efforcent de s’adapter aux dernières nouveautés du développeur. Divertissement de réapparition a à offrir.

La saison 14, comme les précédentes, apporte un certain nombre de changements aux jeux Apex. Bien qu’elle n’apporte pas autant de changements environnementaux majeurs que la saison 13, la saison 14, appelée « Hunted », se poursuit avec l’ajout d’une nouvelle légende au jeu, ainsi que le rééquilibrage et la modification de certaines armes et objets que les joueurs peuvent utiliser. . piller. Outre le nouveau contenu du jeu, le Hunters Battle Pass ajoute un certain nombre de nouveaux produits cosmétiques sur le thème de la survie.

L’ajout le plus notable à la saison » Hunted » est Vantage, la dernière légende à rejoindre » Apex Legends ». Contrairement au gameplay rapide de Mad Maggie de la saison 12 ou à la puissance défensive de Newcastle de la saison 13, les capacités de Vantage la rendent plus apte à affronter des combats à longue distance.

Avec une capacité passive qui lui permet de voir la taille de l’équipe et la qualité du bouclier des ennemis qu’il voit à plus longue distance, et un ultime qui lui confère un tireur d’élite unique qui augmente les dégâts, Vantage sera l’allié de choix pour ceux qui aiment utiliser de longues distances. -armes de gamme.

La capacité tactique de Vantage, connue sous le nom d’Echo, lui donne également une grande flexibilité verticale, car Vantage peut se lancer sur son animal de compagnie volant chaque fois qu’il a une ligne de mire, gagnant une grande distance. Pendant un match, cela fait de Vantage une nouvelle menace à surveiller, car elle peut facilement se repositionner derrière les ennemis pour les flanquer sans trop de problèmes.

La carte King’s Canyon est revenue à la rotation, les joueurs pouvant revisiter la carte originale « Apex Legends ». Cette version mise à jour comporte non seulement des améliorations visuelles, mais également un certain nombre de nouveaux points d’intérêt qui font référence aux saisons précédentes.

Il y a encore plus de changements apportés à » Apex Legends » dans la dernière mise à jour, modifiant la méta et créant une nouvelle expérience pour les fans de longue date qui auraient pu être trop à l’aise dans la saison 13.