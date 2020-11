Apex Legends Saison 7: La controverse du nouveau système Battle Pass et les raisons de Respawn

L’arrivée de la saison 7 de Légendes Apex Il était accompagné d’un grand nombre de nouveautés, chacune méritant d’être soulignée. Logiquement, le plus frappant a été l’arrivée de la nouvelle carte Olympus, à part la nouvelle légende, Horizon.

Mais le problème n’était pas seulement là-dedans, puisque nous avons également vu de nombreux changements les deux dans Legends comme dans les bras, ainsi que l’aspect dont nous devons parler aujourd’hui: votre Battle Pass.

La polémique avec le nouveau Battle Pass

Pour mettre en contexte ceux qui ne comprennent peut-être pas encore le fonctionnement du Battle Pass de la saison 7, maintenant il est mesuré par les étoiles; Pour passer au niveau supérieur, vous devez obtenir 10 étoiles, qui sont obtenues en complétant des défis. Et la controverse est venue précisément à cause de cela, rien à voir avec les récompenses incluses dans le Pass, qui peuvent être plus ou moins appréciées.

Le problème vient quand il en coûte beaucoup plus pour monter de niveau qu’avant. Personnellement, je pense que la bataille passe de Légendes Apex ils ont été téléchargés à un rythme trop lent à mon goût (et je pense que de nombreux joueurs seront d’accord), mais après la mise en œuvre du star system, cela fait être beaucoup plus lent, un aspect que beaucoup ont critiqué. Par exemple, j’avais un défi quotidien qui consistait à ouvrir 50 boîtes de fournitures et ils n’ont donné qu’une étoile, quelque chose qui devrait peut-être en donner plus.

Les raisons que Respawn met

Par un message dans Reddit qui a été recueilli par les compagnons de Dexerto, Chad Genier, Directeur de Apex Legends, a répondu à des critiques constantes et a également expliquer les raisons, dont le premier peut ne pas en aimer beaucoup:

La raison qui a le plus retenu notre attention est qu’elle dit que les joueurs ont terminé la passe trop rapidement, et que font-ils semblant le Pass dure toute la saison. Le problème avec ceci est que si vous n’êtes pas un joueur qui joue trop d’heures ou qui ne joue pas tous les jours, il vous sera impossible de le terminer. Dans mon cas, dans la saison 6, je suis resté au niveau 106 sur 110 même si j’ai joué pratiquement tous les jours.

et que font-ils semblant Le problème avec ceci est que si vous n’êtes pas un joueur qui joue trop d’heures ou qui ne joue pas tous les jours, il vous sera impossible de le terminer. Dans mon cas, dans la saison 6, je suis resté au niveau 106 sur 110 même si j’ai joué pratiquement tous les jours. Genier a assuré que Ils ne prétendent pas que nous achetons des niveaux Pass.

Le directeur a également promis que la priorité de Réapparaître sont les intérêts des joueurs et qu’ils écoutent toujours la communauté.

et qu’ils écoutent toujours la communauté. Enfin, vous avez promis que il y aura d’autres changements à l’avenir. Dans ce cas, nous resterons à l’écoute pour vous informer de ces actualités.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂