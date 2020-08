Apex Legends saison 6: tout ce que l’on sait jusqu’à présent (légende, nouvelle carte …)

Après un bon début et un succès de la saison 5, la communauté attend assez de voir tout ce qui viendra avec la saison 6 de Apex Legends. Et c’est que, bien qu’il soit évident qu’une nouvelle légende arrivera, cela n’est pas annoncé bien que oui filtré. On peut dire la même chose de l’arrivée d’une nouvelle carte, de l’intrigue qui composera la nouvelle histoire, des mises à jour actuelles de la carte …

Ensuite, nous allons faire un examen de tout ce qui est connu, de tout ce qui a fui et de toutes les rumeurs existant autour Apex Legends Saison 6:

À quoi s’attendre d’Apex Legends: Saison 6?

Une nouvelle légende

Ce point est évident, car à chaque saison une nouvelle légende arrive. Cependant, nous nous concentrerons sur les récentes fuites, qui garantissent que la nouvelle légende est Rempart. Mais bien sûr, nous devons garder à l’esprit que Réapparaître peut être à la traîne tous ceux dataminers qui ont trouvé ces informations, comme cela s’est produit avec révélation revenant quand tout le monde pensait que ça allait être Forge, comme avant.

Cependant, nous contemplerons tout ce qui a fui sur Rampart, est enfin la légende qui arrive à côté de la saison 6 ou pas.

Shrutgal, un des dataminers les plus connus et les plus fiables des fans de Apex Legends, Il a révélé de nombreuses informations liées à Rampart. Vous pouvez voir la vidéo qui lui était dédiée à l’époque (il y a deux ou trois semaines environ) ci-dessous.

Bien qu'au début, le fuites ils pensaient que c'était finalement un homme cela semble être une femme.

Un modificateur d’arme apparaissant dans le code depuis quelques semaines y serait lié. Il s’agit de “Modificateur de graffiti”, qui était le protagoniste d’une autre fuite très récente; ce modificateur apparaîtra dans un mode de jeu à durée limitée pour rejeter la saison 5.

Et est-ce que le sujet de la peinture y serait étroitement lié, et en fait Les graffitis devraient bientôt être vus sur la carte Apex Legends où le nom apparaît "All Hail Shiela", celui qui serait le vrai nom de Rempart, selon les filtres.

Une autre légende appelée fuite Ça ne va pas. Shrutgal Il croit fermement qu'il s'agit en fait de Rempart.

D'après ses traits, il semble d'origine indienne.

Les capacités de Rempart divulguées (bien qu’elles aient sûrement changé au cours du développement) sont les suivantes: Couverture amplifiée: Cela place une sorte de barrière qui réduit les dégâts des balles entrantes mais augmente celui des balles sortantes (quelque chose qui, à mon avis, déséquilibrerait le jeu, en fonction du temps de rechargement, etc.). HMG situé: endroit une mitrailleuse fixe que n’importe quel joueur peut utiliser. Le rechargement prend beaucoup de temps mais il y a beaucoup de munitions. Arrangeur: si vous rangez vos armes, vous obtiendrez une clé qui pourra réparer les structures (on imagine qu’il pourrait s’agir de la mitrailleuse précitée, par exemple). Couvrir le feu: si vous tirez derrière la couverture amplifiée, les dégâts de votre arme sont amplifiés. Canonnier: les mitrailleuses ont maintenant un chargeur plus grand et se rechargent plus rapidement.



Une nouvelle carte: Olympus

Cette information a chuté les mêmes garçons de Respawn Entertainment. De cette manière, nous vous avertissons qu’il s’agit d’informations obtenues auprès de de la fin de l’histoire de la saison 5, donc cela pourrait être envisagé divulgacher.

À la fin de l’histoire, les légendes parviennent à construire l’artefact que Loba voulait tellement finir. Se révèle être Ash, le méchant de Titanfall 2. Lifeline mentionne qu’ils devraient aller à Olympe, une ville qui est située sur sa planète (qui est aussi Mirage), Psamathe. De cette façon, les alarmes se sont déclenchées puisque tous les joueurs ont supposé que Olympus est la nouvelle carte Apex Legends pour la saison 6. Cependant, il y a d’autres données à prendre en compte …

Les premiers teasers de la saison 6

Respawn Entertainment se lance depuis quelques jours quelques changements sur la carte de la fin du monde, ce qui l’a fait sauter de sa chaise et exciter tous les fans de Apex Legends. Et, pour le moment, nous en avons deux, où le second est en fait une continuation du second.

Dans le premier, nous pourrions voir des affiches de Robotique Hammond par la carte La fin du monde, ignorer ça Ils allaient construire quelque chose. Dans le deuxième nous l’avons vu dans ces endroits une grue est apparue portant une sorte de pièce de fusée. De cette façon, et en l’absence de voir à quoi ressemblent les éléments suivants teasers, les théories des joueurs de Apex Legends Ils étaient divisés en deux aspects:

Olympe: de nombreux joueurs pensent que ils construisent la fusée que les Legends utiliseront pour se rendre à l’Olympe, la nouvelle carte supposée du jeu pour la saison prochaine.

de nombreux joueurs pensent que que les Legends utiliseront pour se rendre à l’Olympe, la nouvelle carte supposée du jeu pour la saison prochaine. Mise à jour de la fin du monde: C’est la théorie la plus répandue, et c’est qu’ils croient que de grands changements arrivent à End of the World, faire de cette carte arrivée dans la saison 3 avec Crypto finit par être très différente de la façon dont nous la connaissons. En outre, il a fui une version nocturne de cette carte.

Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre la suite taquin, qui selon (encore) Shrutgal, ont lieu les jours suivants:

Teaser 3: 2 août.

Teaser 4: 5 août.

Teaser 5: 8 août.

Teaser 6: 11 août.

Que pensez-vous qu’il va se passer à la fin? Bien qu’il existe de nombreuses fuites extraites du code lui-même Apex Legends, il faut noter et se rappeler que Réapparaître jouer avec ceux-là encore dataminers. De cette façon, il est temps d’être à nouveau prudent et d’attendre la prochaine teasers et publicités. Nous vous tiendrons au courant toute sorte de nouveauté du succès Bataille royale.

