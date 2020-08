Apex Legends publie son troisième teaser de la saison 6

Attentes concernant la saison 6 de Apex Legends sont assez gros après un succès retentissant dans la saison 5. Et ce n’est pas seulement que la nouvelle légende aimait les fans de la Bataille royale, plutôt, l’introduction d’une histoire a fait une profonde impression sur les joueurs. Maintenant, Respawn Entertainment jette divers teasers sur la carte du bout du monde pour la nouvelle saison. Dans le premier on pouvait voir un panneau annonçant une construction, et Dans une seconde une grue au même endroit transportant une sorte de pièce de fusée.

Aujourd’hui 2 août ont libéré un tiers taquin, ce qui se traduit par un nouveau et bref changement dans la carte de la fin du monde. Bien sûr, ce changement met à nouveau en vedette la grue et la fusée qu’elle transporte, et c’est que vous pouvez le voir la fusée est placée au sol. Contrairement à l’occasion précédente, cette fois, cela n’a pas permis aux fans de théoriser ce qui se passe dans la saison 6 de Apex Legends.

Apex Legends: Teaser 3 de la saison 6

Sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir les joueurs partager leurs captures de cela. Nous vous laissons une vidéo de Reddit où l’utilisateur Biast12 Il a utilisé le drone Crypto pour mieux voir la nouvelle scène. Nous résumons également les deux théories qui existent sur ces teasers:

Olympe: La théorie qui excite le plus la communauté lorsqu’elle se réalise est que la fusée que les Legends vont monter pour aller à l’Olympe, la nouvelle carte qui arriverait dans la saison 6. Cependant, comme certains d’entre vous le savent peut-être, une autre des rumeurs est que la nouvelle carte ne serait que pour le PvE.

La théorie qui excite le plus la communauté lorsqu’elle se réalise est que la nouvelle carte qui arriverait dans la saison 6. Cependant, comme certains d’entre vous le savent peut-être, une autre des rumeurs est que la nouvelle carte ne serait que pour le PvE. La fin du monde: la théorie la plus répandue est que End of the World subira une mise à jour majeure et que nous verrons de nombreux changements d’ici la saison 6.

Nous vous rappelons que le Dataminer Shrutgal a révélé les dates de tous teasers. Vous pouvez voir ci-dessous les jours dans lesquels les autres auront lieu et un lien vers tout ce que nous savons sur la saison 6, y compris la nouvelle légende divulguée et plus:

Teaser 4: 5 août.

Teaser 5: 8 août.

Teaser 6: 11 août.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂