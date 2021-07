Apex Legends présente un nouveau personnage dans la dernière bande-annonce

Le prochain personnage jouable en direction d’Apex Legends est Seer, disponible parallèlement à la nouvelle saison commençant le 3 août 2021. Pour vous familiariser avec la nouvelle menace et ses capacités, Respawn Entertainment a publié une nouvelle bande-annonce détaillant ce à quoi vous pouvez vous attendre à la réception de une fusillade. C’est intégré au-dessus et ça vaut le coup d’y jeter un coup d’œil.

La capacité passive de Seer leur permet de voir et d’entendre les battements de cœur des joueurs ennemis dans un rayon de 75 mètres lorsqu’ils visent le viseur d’une arme, tandis que leur compétence tactique émet une explosion retardée qui interrompt les actions des ennemis et révèle leur position. Enfin, la capacité ultime d’exposition permet à Seer de voir l’emplacement exact des ennemis dans un large rayon. Parfait lorsque le cercle est petit et qu’il ne reste que quelques joueurs.

Seer sera déployé dans Apex Legends conformément à la nouvelle saison Emergence la semaine prochaine, mais allez-vous acheter le personnage et l’emmener faire un tour ? Révélez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous.