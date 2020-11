Apex Legends: premier skin gratuit confirmé pour Horizon avec Prime Gaming

Les joueurs de Légendes Apex Ils profitent jour après jour de la nouvelle saison 7 et de la carte Olympus. La plupart d’entre eux s’efforcent sûrement de améliorez ce Battle Pass afin d’obtenir toutes les récompenses qu’il offre, le plus juteux étant le peaux pour des légendes comme Wraith et Octane.

Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre (ou ne veut tout simplement pas) obtenir le Battle Pass de Apex Legends, mais ils ont aussi la possibilité de se faire de temps en temps avec peaux complètement gratuit grâce à des événements ou des services tels que PlayStation Plus ou Prime Gaming, exactement ce dont nous allons parler aujourd’hui.

Skin gratuit pour Horizon avec Prime Gaming

Comme nous l’avons appris grâce au bulletin de récompenses de Prime Gaming, que vous pouvez visiter avec ce lien, sera le prochain Le 10 novembre, nous recevrons le prochain skin gratuit avec ce service dans Apex Legends. Ce qui rend cette récompense encore plus intéressante, c’est qu’elle implique ongle peau pour Horizon, la nouvelle légende du jeu. Et bien que ce ne soit pas une rareté légendaire, oui changer complètement la conception du personnage. Vous pouvez le voir ci-dessous ensemble:

Comment obtenir ce skin avec Prime Gaming

Entre en ce lien et cliquez sur Récompenses Apex Legends. Vous demandera liez votre compte à Tic avec la plateforme sur laquelle vous jouez. Vous acceptez et cela vous mènera directement au site Web Xbox, PlayStation, Steam ou Origin pour vous connecter. À ce stade, vous sélectionnez votre récompense, alors dirigez-vous vers cette peau. Une fois que vous avez fait cela, il vous suffit d’ouvrir Légendes Apex et jetez un œil à votre nouveau peau.

