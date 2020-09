Apex Legends peut avoir divulgué une date de crossplay et plus de détails

Cela fait plus d’un an que Légendes Apex est entré sur le marché comme l’un des meilleurs Bataille royale de l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, de nombreux titres présentent jeu croisé entre différentes plates-formes pour lesquels ils sont disponibles. Cependant, le jeu de Réapparaître Il n’en fait pas partie et c’est quelque chose de très demandé depuis son lancement. Finalement, cet additif a été confirmé, et plus récemment des indices sont apparus sur votre date d’arrivée. Maintenant, nous savons plus de détails.

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà le célèbre dataminer Shrugtal, qui a déjà divulgué avec succès beaucoup d’informations dans le passé sur Légendes Apex grâce à ses errances dans le code du jeu. Eh bien, il a partagé une vidéo très récemment de tout ce que vous pourriez trouver jeu croisé Dans le code après le patch de la saison 6 et croyez que il pourrait arriver le 15 septembre.

Détails du crossplay et arrivée possible sur Switch

Les références à salles de chat pour les joueurs crossplay.

Il jeu croisé fonctionnera grâce au Plateforme numérique des armes électroniques.

Ce dernier permettra aux joueurs de Légendes Apex Ils peuvent inviter des utilisateurs d’autres plates-formes que la leur.

Aura une nouvelle interface utilisateur pour le sujet des demandes d'amis, des invitations à des jeux, etc.

À côté de jeu croisé arriverait aussi le système de filtrage des clubs.

Il jeu croisé va venir a Légendes Apex le prochain 15 septembre, à côté du filtrage Événement de collection «Aftermarket». Bien sûr, il faut préciser que c'est plus une spéculation qu'une réclamation de la part de Shrugtal basé sur le fait que le jeu croisé viendrait avec une mise à jour majeure très bientôt et pas n'importe lequel.

Il dataminer a également confirmé très récemment que a trouvé de nombreuses références sur l'arrivée d'Apex Legends to Switch dans le patch de la saison 6, et pourrait être lié à l'arrivée de crossplay.

