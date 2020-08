Apex Legends: Les 6 meilleures armes de la saison 6

Cela fait presque deux semaines depuis la saison 6 de Légendes Apex commencé. La communauté a montré une opinion assez disparate concernant la nouvelle saison. Il y a plusieurs aspects qui n’ont pas aimé, en particulier la réduction du TTK, et cela est dû à la diminution de la santé des boucliers et à la grande efficacité de diverses armes … Et c’est précisément de ce point que nous allons parler, car dans cette saison il y a plusieurs armes qui se démarquent clairement plus que les autres.

Alors depuis Areajugones nous allons vous dire le 6 meilleures armes Apex Legends dans la saison 6 après sa récente buffets et nerfs et pourquoi ils sont si recommandés. Ce haut comprend ce que nous considérons la meilleure arme de chaque type (pistolets, mitraillettes, fusils d’assaut, mitrailleuses, tireurs d’élite et fusils de chasse). Il faut se rappeler que nous ne mentionnerons pas les armes dorées ou rouges (de Survival Packs), car ils sont sans aucun doute puissants et difficiles à trouver.

Les meilleures armes d’Apex Legends pendant la saison 6

Meilleur fusil d’assaut: Hemlok

S’ils m’ont demandé dans le reste des saisons de Apex Legends, J’aurais dit que le meilleur fusil d’assaut était sans conteste le Flatline, suivi de près par le R-301. Mais après le récent secoué subi par le Hemlok, ce fusil d’assaut, bien qu’éclaté, est devenu l’une des armes plus fiable à moyenne distance.

Leurs balles font des dégâts considérables, et si vous parvenez à frapper une rafale entière (ce qui est facile grâce à leur recul réduit), vous détruirez presque certainement le bouclier de votre adversaire. Bien sûr, il faut savoir le maîtriser car il est moins polyvalent que les autres fusils d’assaut, mais il est devenu une vraie bête après le début de la saison 6.

Meilleur fusil de chasse: Mastiff

Nous savons qu’il n’y avait pas grand-chose à choisir ici. Entre l’EVA-8 et le Mastiff, le Mastiff l’emporte sans aucun doute pour son grande puissance d’attaque. Malheureusement, le Mastiff est connu pour son imprévisibilité quand il tire un coup, détruisant l’adversaire avec un round et demi ou n’infligeant que 14 dégâts. Cependant, à courte distance, et si vous avez une visée, c’est l’une des armes plus dans la méta aujourd’hui.

Meilleur tireur d’élite: Triple Take

Il faut reconnaître qu’ici j’ai été incliné par mes goûts personnels. Et est-ce que tous les tireurs d’élite sont très équilibrés (Sauf pour le fusil de charge, qui est beaucoup moins populaire). Les favoris sont en particulier le Triple Take et le Longbow, car ils sont beaucoup plus polyvalents que le Sentinel, et entre les deux, le Triple Take semble un peu plus polyvalent.

De plus, maintenant qu’il a par défaut lorsque vous rencontrez le starter de précision, il en fait un tireur d’élite beaucoup plus utile dans différentes situations, même à courte distance grâce à son trois balles par coup. Préférez-vous Triple Take, Longbow ou Sentinel? (Ou charger le fusil …).

Meilleur pistolet: Wingman

Comme pour les fusils de chasse, ici il est facile d’opter pour un Wingman, qui pour beaucoup est la meilleure arme de toutes Apex Legends. Et pourquoi n’est-il plus utilisé? Et bien la réponse est évidente: c’est une arme assez difficile à utiliser, avec peu de coups et nécessitant une grande précision. Mais leurs balles font dégâts brutaux pour la vitesse à laquelle vous pouvez tirer avec.

Quant aux autres pistolets, on ne parle même pas du Mozambique (même si c’est un peu mieux maintenant avec ses 4 cartouches par chargeur). Le P2020 n’est pas non plus le meilleur, bien qu’il puisse vous éviter les ennuis au début du jeu, et le RE-45 est bien meilleur que les deux autres, et il lui manque juste plus de balles.

Meilleure mitrailleuse: dévotion

Et c’est là que nous entrons les armes énergétiques controversées d’Apex Legends Saison 6. Comme vous le savez, ils ont retiré la dévotion des packs de survie et l’ont mise dans le butin au sol. Le “pire” est que toujours une vraie bête, même sans turbocompresseur. Oui, récemment la nerf et ils ont un peu augmenté le recul et réduit un peu les dégâts.

Mais même avec ceux-là, ils n’ont pas réussi à dire que la dévotion n’est plus l’arme la plus conforme à l’objectif de Apex Legends, à tel point que tu pourrais même dire ça briser le jeu. Heureusement, un turbocompresseur est déjà assez difficile à trouver, mais au moment où un joueur de Devotion en a un, il peut être sûr qu’il possède une arme de destruction massive.

Meilleur pistolet mitrailleur: Volt

La saison 6 a introduit une nouvelle arme, et c’est la mitraillette Volt Power. C’était déjà en Titanfall 2, et je pense que c’est même supérieur à la dévotion pour plusieurs raisons: le premier est beaucoup plus simple d’utilisation, Comme il n’a pratiquement aucun recul, il peut être utilisé même à longue distance plusieurs fois et est un véritable faisceau laser. Deuxièmement, c’est très facile à trouver.

Et troisièmement, bien sûr, le dommage et sa cadence. C’est, à mon goût, l’arme Apex Legends le plus polyvalent aujourd’hui, qui peut être utilisé dans la grande majorité des situations et qui envoient des rivaux hall en très peu de secondes. En fait, à chaque fois que vous supprimez quelqu’un et enregistrez sa box, il a très probablement une Volt … Pour moi, c’est l’arme la plus recommandée actuellement (et aussi la plus urgente) nerf).

