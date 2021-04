Apex Legends: Leak révèle de nouvelles capacités de personnage

Légendes Apex La nouvelle légende de la saison 9 n’a pas encore été révélée, mais nous savons que la nouvelle saison arrivera avec un nouveau personnage grâce aux fuites précédentes. À juste titre, l’un d’entre eux a révélé les capacités d’un nouveau personnage, bien qu’il ne soit peut-être pas nouveau pour la saison 9.

Noms des skins légendaires de Pariah (peuvent facilement changer) Service secret

Archive perdue

Bord fantôme

Chimère (Pas de textures = je ne peux montrer aucun skins) pic.twitter.com/Hu8ZjWPt6Z – Biast12 (Tobias) (@ Biast12)

Si vous n’êtes pas au courant des dernières fuites d’Apex Legends, nous connaissons certains personnages inédits grâce aux fuites. L’un de ces personnages est Paria, qui semble être un personnage de haute capacité basé sur sa capacité maximale, tactique et passive.

La fuite vient sur le chemin du mineur de données Apex Legends et de la fuite de Blast12, qui sauvegarde tout avec une image du jeu montrant toutes les informations.

Pour le moment, on ne sait pas quand Pariah sera ajouté au jeu et si d’autres personnages inédits et divulgués tels que Valk et Blisk. Quoi qu’il en soit, lorsque Pariah est ajouté, elle aura les capacités suivantes:

Capacités de paria 🙂 Ultime:

Pariah active un appareil SDM libérant une rafale de vapeur dans toutes les directions mais devient incapable de bouger, Steam provoque des brûlures directement sur la santé Tactique et passif sous ce tweet ↓↓↓ pic.twitter.com/qp7xpB8cP3 – Biast12 (Tobias) (@ Biast12)

Cela dit, prenez tout ici avec un grain de sel. Bien qu’il soit difficile de réfuter la validité des images ci-dessus, il y a encore beaucoup de place pour la spéculation et les erreurs d’interprétation lors de la lecture entre les lignes. Et bien sûr, rien ici n’est officiel.