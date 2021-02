« Apex Legends »: le réalisateur mentionne la possibilité d’événements en direct

Le jeu Bataille royale « Apex Legends » pourrait avoir des événements en direct dans le style « Fortnite », selon une récente interview avec le directeur de conception Jason McCord.

Fuse arrive dans la saison 8, et il a plein de choses qui font boum. Éliminez l’opposition avec le répéteur 30-30 à levier, explorez un Kings Canyon effacé, recherchez les tout nouveaux magazines Gold, et plus encore. Maîtrisez le chaos à partir du 2 février. pic.twitter.com/kFSPAnCDNk – Apex Legends (@PlayApex)

Le style de « Apex Legends » embrasse de nouveaux personnages dont les histoires sont développer à travers de mises à jour cinématiques et histoire, aucun d’entre eux ne modifie réellement le contenu du jeu. Fortnite et des jeux similaires semblent embrasser plus pleinement le changement, sculptant le avenir du jeu basé sur DLC et événements actuels.

Dans l’interview avec Rock, Paper, Shotgun, McCord a déclaré que c’était peut-être quelque chose de l’équipe de « Apex Legends » analysera, mais ce ne sera pas le cas dans un proche avenir. « Nous avons beaucoup parlé de choses comme ça, je pense qu’il y en a … Je vais le garder propre et propre, je pense qu’il y a une possibilité que vous puissiez le voir un jour », m’a dit.

«C’est une opportunité excitante de faire quelque chose comme ça dans le match. Mais c’est un gros effort pour un moment, et c’est ce que nous devons bien faire. Nous devons nous assurer que si nous faisons quelque chose comme ça, cela arrive vraiment au bon moment. «

Légendes Apex Est disponible en Xbox One, PlayStation 4 et PC.