Apex Legends: le code cache un fait révélateur sur l’assistance au ciblage

De nombreux joueurs attendent avec impatience le Apex Legends arrive sur Nintendo Switch et Steam avec crossplay la communauté a tant demandé. Cependant, il y a un fait assez important que de nombreux utilisateurs devraient savoir, en particulier ceux qui veulent jouer à partir d’une console avec un autre ami qui aime le Bataille royale sur un PC. Et encore plus si cet ami connectez un contrôleur à votre ordinateur.

Et, comme vous le savez, tout tireurs offrir de l’aide aux joueurs qui jouent avec une manette, ce qui se traduit par un assistance au ciblage (le viseur est fixé semi-automatiquement sur un ennemi). Ceci est fait pour compenser la mauvaise précision avec un joystick devant une souris PC. C’est pourquoi de nombreux joueurs sur PC préfère connecter un contrôleur et utilisez cette aide, soit pour l’aide à la visée, soit pour le confort de la commande. Cependant, ceux-ci sont clairement désavantagés.

Et c’est que comme le bien connu a partagé dataminer iLootGames dans Twittera trouvé dans Code Apex Legends un fait qui décevra très probablement les joueurs sur PC. Et est-ce que L’aide à la visée sur les consoles est beaucoup plus visible et plus puissante que sur un PC avec un contrôleur. Plus précisément, les utilisateurs de console ont un tiers d’aide de plus, environ, que les utilisateurs d’ordinateurs.

Cela vient d’être découvert mais il y a des rapports de joueurs professionnels qui assurent que ils soupçonnaient déjà quelque chose. La bonne nouvelle est que, comme vous le savez, les joueurs sur console ne pourra pas jouer contre le PC en jeu croisé, à quelques exceptions près. Vous pouvez voir plus d’informations en cliquant sur le lien ci-dessous:

Bien que beaucoup attendent l’arrivée du crossplay pour Apex Legends, La vérité est que la plupart ont leurs vues sur la saison 6, qui approche à grands pas. En réalité, Respawn Entertainment C’est fait laisser tomber le premier teasers sur la carte.

