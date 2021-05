Apex Legends: Le Bocek et le Spitfire sont nerfés AUJOURD’HUI

Le Bocek et le Spitfire se sont déjà imposés comme les deux armes les plus puissantes et les plus frustrantes de Apex Legends Saison 9. Ce n’est pas comme si Spitfire avait été cassé la saison dernière ou quoi que ce soit d’autre …

Heureusement, le Réapparaître Les développeurs ont entendu haut et fort que les pistolets avaient définitivement besoin d’être retravaillés. Selon le responsable des communications de Respawn, Ryan Rigney, ces nerfs arrivent aujourd’hui. Comme aujourd’hui. À l’heure actuelle.

Les nerfs de Bocek et Spitfire arrivent aujourd’hui – Ryan K. Rigney (@RKRigney) 11 mai 2021

Quel est le problème avec le Spitfire et le Bocek et pourquoi tout le monde est-il si mécontent d’eux? Eh bien, le Bocek est une arme silencieuse, à tir rapide, à 70 dégâts par coup au moins, qui semble avoir complètement traversé les tests de jeu de Respawn.

Je m’attends à ce que ces nerfs initiaux résolvent les problèmes de dommages plus que tout. Une refonte plus large de l’arme n’est probablement pas possible au cours de la première semaine de la nouvelle saison, bien qu’il serait formidable de voir le Bocek réinventé avec plus de largage de balle, des carquois à plusieurs niveaux (comme des magazines pour d’autres armes) et une piste de flèches plus reconnaissable. .

L’arme est très amusante à utiliser, et le fait qu’elle soit maîtrisée ajoute évidemment à ce sentiment de plaisir, et j’espère que les nerfs ne détruisent pas complètement l’arme. Trouver le bon équilibre entre la viabilité et une force complètement maîtrisée est difficile à atteindre, bien que Respawn ait montré qu’il en était capable: le reste de la méta des armes à feu de la saison 9 est plutôt génial.

Quant au Spitfire? Cette arme est une menace absolue. Avec un énorme magazine, des changements de recul à peine perceptibles depuis le début de la saison 9 et suffisamment de dégâts par coup pour qu’un joueur capable d’effacer une équipe entière avant de recharger, il est clair que quelque chose devait être fait à propos de l’arme.

Pour ceux qui ont joué à la saison 0 d’Apex, la forme actuelle du Spitfire ramène des souvenirs douloureux. Malgré le léger nerf que l’arme a subi au début de la saison, c’est toujours une arme dominante et frustrante contre laquelle jouer. Pourquoi prendre une autre arme alors que votre adversaire a autant de balles que vous?

Ajouté au fait que le Spitfire est disponible à l’achat lors du premier tour du nouveau mode Arenas et que vous avez une arme qui semble oppressante dans tous les coins du jeu. Espérons que ces nerfs prouveront que Respawn a en fait écouté la communauté en ligne (divers joueurs professionnels et streamers ont parlé des deux armes) et apporteront des changements positifs rapides à la méta des armes à feu.