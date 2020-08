Apex Legends dévoile le prochain skin gratuit avec Prime Gaming pour Bloodhound

Comme dans de nombreux jeux populaires où la bataille passe, les skins et autres éléments cosmétiques règnent, Légendes Apex fait de nombreuses collaborations avec Prime Gaming, anciennement connu sous le nom de Twitch Prime, où les joueurs qui ont un abonnement à ladite plateforme auront l’opportunité de devenir avec une peau pour lui Bataille royale de Réapparaître complètement gratuit.

Deux bons exemples en sont, d’une part, peau par Rampart qu’ils ont donné il y a plusieurs jours et, d’autre part et plus récemment, cette amulette d’arme tellement attirant. Bien qu’il soit évident qu’ils devraient avoir plus de collaborations en cours de route, les développeurs de Légendes Apex Ils n’ont pas encore donné la moindre idée de ce qui va se passer à cet égard. Oui, les fuites ils n’ont jamais manqué.

Ainsi le connu dataminer Shrugtal fuite dans la journée ongle peau pour Bloodhound et qu’il faisait partie d’une collaboration avec Prime Gaming. Cependant, cela l’a daté de juillet … et on voit déjà qu’il n’est pas arrivé. Cependant, maintenant il a reparlé de ce mystérieux peau et s’assure que sera la prochaine récompense pour les abonnés de Prime Gaming. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Pour le moment, il n’y a aucun indice sur la date d’arrivée de ce peau pour Apex Legends. Bien sûr, il devrait atterrir à un moment donné en septembre. Pour qui n’est pas abonné de Prime Gaming, Nous vous rappelons que vous pouvez l’être si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime. Avant de terminer, nous nous souvenons d’une autre des fuites les plus récentes et les plus intéressantes qui semblaient faire référence à un nouveau type d’armes appelé “Gadgets”, qui pourraient bien être des armes non létales.

