Apex Legends corrigera cette ligne irritante du dialogue Horizon

Cela fait plus d’une semaine depuis la saison 7 de Légendes Apex et de nombreux joueurs sont ravis à la fois de la nouvelle carte et avec la nouvelle légende, Horizon. Et c’est qu’il est devenu le personnage principal de nombreux joueurs de la Bataille royale de Respawn. Mais ils sont tout aussi satisfaits des capacités d’Horizon que ennuyé par l’une de ses lignes de dialogue.

Toutes les légendes de Légendes Apex ils abandonnent des commentaires lorsqu’ils exécutent leurs compétences tactiques, mais ils ne le font pas tous avec des compétences passives. Cependant, Horizon fait. Nous vous rappelons que la capacité passive d’Horizon est de pouvoir atterrir de manière à ne pas étourdir après une grande chute, contrairement au reste de Legends. Quand il touche le sol, le scientifique dit « Un atterrissage en douceur! »

Adieu la phrase d’Horizon

Ceux d’entre vous qui sont des joueurs réguliers de Légendes Apex dans cette saison 7 tu en auras assez d’entendre cette phrase qui dit à chaque fois qu’il fait un atterrissage après une grosse chute (c’est-à-dire pratiquement chaque fois que nous utilisons la capacité tactique ou atterrissons à Olympus après avoir utilisé un ballon ou avoir sauté du navire). Eh bien, les développeurs ont déjà dit que résoudra ce « problème » (via Dexerto).

Comme nous pouvons le voir dans ce commentaire d’un développeur de Réapparaître dans un article où cette ligne de dialogue répétitive d’Horizon a été « critiquée », il a précisé que ils régleraient cela. Ce qu’ils feront probablement, c’est réduire le nombre de fois où Horizon dit cette phrase et les coéquipiers ne l’entendent pas. Dans tous les cas, nous resterons à l’écoute pour voir quand ce patch arrivera qui vise à être chargé avec plus de nouvelles.

