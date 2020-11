Apex Legends confirme les modifications apportées au Battle Pass de la saison 7; 10 niveaux gratuits pour tous

Saison 7 de Légendes Apex arrivé remplissant tous les fans de la Bataille royale Parce qu’il est venu accompagné d’une nouveauté qui excite tous les joueurs de titre de ce genre: une nouvelle carte. Bien sûr, plus de contenu est également arrivé sous la forme d’une nouvelle légende, d’autres changements et même un nouveau système pour le Battle Pass. Et c’est précisément ce dont nous devons parler aujourd’hui.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, le nouveau système Battle Pass pour la saison 7 de Légendes Apex Cela a suscité beaucoup de controverses car, bien que simplifié, c’était beaucoup plus cher qu’avant de monter de niveau. Heureusement pour les joueurs, Réapparaître ont écouté leurs commentaires et a apporté des modifications.

Nouveaux changements pour le Battle Pass d’Apex Legends Saison 7

A été le sien Tchad grenier celui qui à travers son compte officiel de Twitter a partagé tous ces changements afin d’améliorer l’expérience du joueur pour les utilisateurs de Apex Legends. Nous listons les changements ci-dessous:

Tout d’abord: la semaine prochaine, ils donneront 10 niveaux gratuits de la passe de combat à tous les joueurs

Dans la saison 7, les défis quotidiens étaient un peu plus difficiles que dans la saison 6. Maintenant, Ils ont inversé cette difficulté tout en maintenant le nombre d’étoiles que nous obtenons dans chaque défi. Vous pouvez le voir dans une image que nous laissons ci-dessous et que le Grenier a partagé.

Vous pouvez le voir dans une image que nous laissons ci-dessous et que le Grenier a partagé. Au même titre que les défis quotidiens, les défis hebdomadaires seront également plus faciles, même si ce changement viendra dans le patch de la semaine prochaine ainsi que les 10 niveaux du Battle Pass de Apex Legends.

