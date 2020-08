Apex Legends: Comment accéder aux coffres-forts sans clé avec Rampart

Ça fait longtemps depuis Légendes Apex a reçu une nouvelle très intéressante qui a été bien accueillie par les fans: coffres-forts de butin. Ces caméras contiennent des objets de très haut niveau pour votre équipe qui vous aideront certainement pendant votre partie, mais ils ne sont en aucun cas accessibles. Pour cela, il faut une clé que pouvez-vous obtenir chargement de bots que l’on voit voler par End of the World, il faut donc avoir de la chance. Cependant, les joueurs ont proposé différentes façons de entrer sans avoir la clé.

Et c’est qu’obtenir cela est pratiquement impossible, et cela ne peut être réalisé que par exploits et Défaillance. Nous vous avons déjà partagé il y a peu de temps une façon de le faire avec Revenant et Pathfinder, mais c’était quelque chose de complexe à réaliser et on ne pouvait pas sortir de la caméra. Maintenant, cependant, le joueur de Légendes Apex Meanmanjr a partagé une autre façon beaucoup plus simple pour effectuer. Nous l’expliquons ci-dessous:

Comment entrer dans le coffre-fort avec Rampart sans clé

Vous devez vous aider d’un autre ami. Vous serez Rampart (par exemple) et votre partenaire Revenant. Assurez-vous d’avoir dans votre inventaire grenades, électrostars … tout ce qui fonctionne pour se suicider. Place Sheila très proche de la porte de la chambre forte, mais face à la chambre forte. Le revenant doit placer un totem, que nous utiliserons pour devenir une ombre. Une fois que cela est fait, nous nous en tenons à un coin de la porte du coffre-fort autant que possible et nous construisons une couverture étendue aussi près de nous que possible. Maintenant, nous devons utilisez le minigun et relâchez-le. Après cela, nous serons à l’intérieur du coffre-fort! Récupérez tout ce qui est à l’intérieur et qui vous intéresse (souvenez-vous de votre coéquipier et apportez-lui aussi un cadeau) et se suicider Cela vous mènera à côté du totem à l’extérieur et vous pourrez continue ta partie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂