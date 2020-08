Apex Legends: C’était l’écran de sélection des légendes pendant le développement

L’évolution de Légendes Apex depuis son lancement en février 2019, c’est plus qu’évident. Sans aller plus loin, très bientôt nous recevrons un jeu croisé et le Bataille royale atterrira sur Nintendo Switch et Vapeur (On se souvient qu’il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC). Mais cette évolution ne s’est pas seulement produite dans le temps qui comprend depuis l’arrivée sur le marché du titre de Réapparaître jusqu’à aujourd’hui; Comme tous les jeux vidéo, celui-ci est passé par plusieurs étapes au cours de son développement et divers modèles et mécanismes en tant que prototype, qui a fini par être abandonné et modifié par les actuels que nous connaissons tous aujourd’hui.

Ainsi, l’animé de Légendes Apex Moy parra a partagé dans son compte Twitter Comment était-ce l’écran de sélection des personnages aux premiers stades du développement du jeu. Ce qui est certain, c’est que ça avait l’air très spectaculaire et la mise en page est assez intéressante, mais ils ont décidé de la changer car il était difficile d’implémenter de nouveaux personnages sur cet écran, et ils savaient déjà qu’ils ajouteraient de nouvelles légendes à la liste.

Il s’agissait d’un blocage très précoce de l’écran de sélection de personnage pour APEX. Cela avait l’air cool, mais difficile d’élargir la liste dans ce format dont nous savions qu’il grandirait avec le temps. * Nous n’avions même pas encore de modèle Pathfinder, donc MRVN était notre gars pour le moment🤖😅 pic.twitter.com/troDYyA8iR – Moy Parra (@_moyparra) 27 août 2020

Un autre fait amusant est la conception de Pathfinder à l’époque. L’animation garantit que Ils n’avaient pas encore de design pour Pathfinder, ils ont donc utilisé un robot MRNV, présent dans la saga Chute des Titans, à utiliser comme modèle dans l’écran de sélection. Avec le personnage est apparu une brève description de celui-ci, en plus.

Actuellement, Légendes Apex présente une saison 6 encore jeune qui part des opinions disparates au sein de la communauté, mais qu’est-ce qui vise à recevoir Nouveau contenu Bientôt disponible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂