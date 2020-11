Apex Legends: ce sont les armes qui ont le plus besoin d’un buffe, selon la communauté

En un Bataille royale la clé est de trouver les meilleures armes. Légendes Apex a la particularité que pratiquement toutes les armes sont utiles selon la situation, bien que logiquement il y en a avec une plus grande efficacité que d’autres mais, finalement, les jeux peuvent être gagnés avec tous (Sauf P2020 et Mozambique, même si certaines personnes font des choses folles avec eux).

Mais, insistons-nous, certaines sont moins efficaces même si elles peuvent parfois être utiles, et c’est pourquoi certaines armes de Apex Legends doit recevoir un certain buffeting. La question est de savoir quelles armes et quel genre de buffets recevraient-ils? La communauté est chargée de répondre à cette question intéressante.

La communauté veut buffet …

Les compagnons de Dexerto ont décidé de mener une enquête pour essayer de savoir quelles armes devraient être secouées le plus rapidement selon la communauté. Bien que certaines données ne soient pas du tout surprenantes, d’autres détails sont vraiment curieux:

Alternateur: Hormis le P2020 et le Mozambique, c’est peut-être la pire arme parmi celles qui sont utiles dans une certaine mesure. Non seulement le SMG a un petit chargeur, il ne tire pas trop vite et ne fait pas beaucoup de dégâts non plus. C’est sans conteste l’une des armes les moins populaires. L-Star: La mitrailleuse à énergie est une autre arme que très peu de joueurs choisissent, bien que certains portent deux L-Stars pour ne jamais avoir à recharger et pouvoir basculer entre les deux armes tant qu’elles ne surchauffent pas. Autres options: Dans cette enquête, les joueurs pouvaient également laisser leurs propositions dans les commentaires, et les réponses les plus populaires ont été le Longbow et le Triple Take, mais surtout le premier des deux tireurs d’élite de Apex Legends. Charges de fusil: Le fusil de charge est probablement le tireur d’élite le moins populaire Apex Legends, mais même ainsi, la communauté croit qu’il y a une plus grande urgence à polir le Longbow.

Bien sûr, vous devez avoir le meilleur équipement, quelle que soit votre arme, donc vous serez intéressé à avoir une arme légendaire. Si vous voulez connaître l’emplacement de tout le butin d’or que vous pouvez trouver à l’Olympe, nous vous invitons à voir ce lien.

