Apex Legends: Astuce pour améliorer l’audio et mieux entendre les étapes

Respawn Entertainment fait partie de ces entreprises qui peuvent se vanter d’avoir une énorme base de fans de Apex Legends. Mais bien sûr, comme pour tout jeu très populaire, les utilisateurs remarquent plus d’échecs que cela peut avoir, et le Bataille royale de Arts électroniques cela n’allait pas être une exception. L’une des choses qui a le plus dérangé les fans est l’audio du titre, quelque chose qui est absolument essentiel pour maîtriser les jeux dans un Bataille royale. Et c’est que, à de nombreuses reprises, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir mal compris certaines étapes ou ne les avoir pas entendues directement.

Eh bien, il y a un moyen de améliorer (sinon résoudre) ce problème Apex Legends. Nous pouvons le voir dans une vidéo gracieuseté de YouTuber Fesbak où il explique qu’ils lui ont dit une astuce pour corriger ces erreurs et mieux entendre les étapes. Le créateur de contenu l’a essayé et en effet garantit un meilleur son. Voici les étapes à suivre, et après elles, la vidéo du YouTuber:

Comment résoudre le problème audio d’Apex Legends

Aller à l’essentiel, nous devons changez la langue d’Apex Legends en japonais. Dans le cas des consoles, le processus est très simple, même si tous les fans peuvent ne pas l’aimer: il faut changer la langue de la console elle-même en japonais, car le jeu n’a pas de sélecteur de langue. En cas de PC et de plateforme Origines, nous entrons dans le sélecteur de langue de Apex Legends dans les options Propriétés. Nous sélectionnons le pack de langue japonaise à télécharger. Une fois téléchargé, nous pouvons le renvoyer en espagnol. Dans Arguments de code de jeu, Nous introduisons une commande qui mettra l’audio en japonais. La commande est “+ miles_language japonais” (sans les guillemets). Il ne vous reste plus qu’à entrer dans le jeu et à l’essayer par vous-même! Il ne faudra sûrement pas trop de temps pour remarquer la différence et mieux entendre les étapes.

Apex Legends c’est dans une situation actuelle où la saison 6 est très proche de commencer. Actuellement, nous pouvons voir Certains teasers sur la carte du bout du monde qui vous font penser qu’il y aura un grand changement, ou peut-être une nouvelle carte: Olympus. Nous vous rappelons que depuis Areajugones Nous serons très attentifs à toute actualité liée à la Bataille royale de Respawn Entertainment.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂