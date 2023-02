Apetown de Kurt Orderson mettra en lumière la culture cinématographique hip-hop sud-africaine et rejoint le CineMart Slate de l’IFFR

Le scénario et le casting du film rappellent des aspects des films de ségrégation importants Come Back, Africa et La Haine

Rejoignant CineMart cette année, le cinéaste Kurt Ordersonc’est Apetown a été sélectionné aux côtés d’une liste de 20 autres projets sur le marché de la coproduction, a rapporté Variety cette semaine. Une vision du réalisateur sud-africain depuis qu’il a commencé à écrire le film en 2012, Apetown a été décrite comme une « lettre d’amour percutante à Cape Town », l’histoire d’un « artiste de graffiti charismatique » au milieu d’une « ville déterminée à renforcer la cage sociale de l’apartheid ». Le film aurait « tissé (s) ensemble hip-hop, graffiti, ségrégation et camaraderie » dans un conte réaliste magique d’un artiste qui gère la violence de son environnement à partir de « l’univers parallèle qu’il crée à travers son art ».

L’histoire est chère au réalisateur de Pas dans mon quartier (2018) et Commandant d’action (2016). « Je viens de la communauté qui Apetown originaire de », a expliqué Orderson. J’ai grandi dans la culture hip-hop au Cap des années 80 et cela a sauvé ma vision du monde, m’a donné une voix et m’a aidé à articuler ma politique et ma création du monde. Ce projet est donc l’aboutissement de tout ce que j’ai fait dans ma vie, y compris le cinéma.

« J’ai grandi dans l’Afrique du Sud post-apartheid », a ajouté le cinéaste, « et il y a eu un changement paradoxal majeur, les projecteurs du monde étaient braqués sur l’Afrique du Sud. La culture populaire et la culture des jeunes étaient des munitions pour articuler ce qui se passait dans le pays et à quoi cela ressemblait, sur le plan sonore. Orderson a poursuivi en expliquant que le projet plaira spécifiquement aux jeunes et à une génération de la génération Z axée sur la justice et l’équité. De cette façon, le projet rappelle le film français indépendant de 1995 La Hainedans lequel le cinéaste Mathieu Kassovitz a exploré une banlieue immigrée très ségréguée de la banlieue parisienne, en utilisant sa propre expérience personnelle (il aurait « traîné » dans le 18e arrondissement en 1993) et les lentilles du hip-hop mondial et de son style désaffecté. jeunes protagonistes pour explorer les thèmes de la violence réelle dans le film.





Une caractéristique indépendante audacieuse

Pour Apetown, Orderson a décidé de confier l’intégralité du film à des non-acteurs locaux de la communauté du Cap. Le cinéaste a fait valoir qu ‘«il existe une authenticité qui ne peut être capturée que par des personnes issues de la communauté, dont l’identité a été façonnée par celle-ci. La culture hip-hop est unique en Afrique du Sud, il y a une esthétique localisée. Alors que plusieurs personnages de La Haine (avec Vincent Cassel) n’étaient pas des acteurs, le choix d’Orderson se rapproche davantage du célèbre film de 1959 Reviens, Afrique, qui a documenté le sort de la vie noire sud-africaine sous l’apartheid et a présenté des non-acteurs locaux en tant qu’acteurs, filmant en secret. En tant que docufiction, le film indépendant de Lionel Rogosin incorporait des événements réels et des acteurs se jouant eux-mêmes en tant que personnages fictifs improvisés. Reviens, Afrique était si choquant en tant que document historique qu’il a été largement utilisé pour promouvoir les mouvements anti-apartheid au cours des décennies suivantes.

Le hip-hop et les graffitis d’Orderson inspirés du film post-apartheid Apetown travaillera avec CineMart pour surmonter les limites actuelles du soutien cinématographique local en Afrique du Sud. Comme l’a expliqué la productrice néerlandaise Bridget Pickering, l’industrie y est encore jeune et le pays ne peut « finalement nous fournir que 30 %, peut-être 40 % du financement ».

Le site Web du Festival international du film de Rotterdam indique que CineMart est « le marché de coproduction de l’IFFR Pro, où une gamme soigneusement organisée de projets en développement est présentée aux représentants de l’industrie internationale. Des projets de longs métrages indépendants audacieux sont lancés sur le marché, ainsi que certains projets immersifs (XR). Ensemble, ils bénéficient d’opportunités vitales de mentorat et de réseautage.