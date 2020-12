Aperçu UFC 256: Deiveson Figueiredo battra-t-il le prochain record de l’UFC?

Deiveson Figueiredo a déjà le premier record en entrant dans l’Octogone. À peine trois semaines après sa dernière défense de titre, un champion n’a plus jamais mis sa ceinture en danger. En conséquence, une victoire du Brésilien vaudrait le prochain record. Brandon Moreno, qui était également dans l’Octogone il y a trois semaines, veut empêcher cela. Avec le combat entre Tony Ferguson et Charles Oliveira, l’UFC propose également un véritable hit dans le co-main event de la soirée. Le reste du programme est également fantastique: des noms comme Ronaldo Souza, Ciryl Gane et Rafael Fiziev promettent une soirée spectaculaire.

Le programme préliminaire et le programme principal de l’UFC 256 seront diffusés sur l’UFC Fight Pass, disponible à partir de 9,99 euros par mois sur ufc.tv, le programme principal, cependant, en PPV au prix de 17,89 euros. Le programme principal est également basé sur DAZN montré. Un abonnement y coûte 11,99 euros par mois avec possibilité de résiliation mensuelle, soit 119 euros par an. Le premier mois est gratuit. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour les événements UFC.

Voici les heures de début:

Programme préliminaire partie 1 (ufc.tv): dimanche 13 décembre, 01h30

Programme préliminaire partie 2 (ufc.tv): dimanche 13 décembre, 2 h 00

Programme principal (ufc.tv/DAZN): dimanche 13 décembre, 4h00

L’événement principal: Deiveson Figueiredo vs. Brandon Moreno

Seulement trois semaines après sa défense du titre contre Alex Perez sera Deiveson Figueiredo (20-1) a remis sa ceinture en jeu le week-end prochain. Il a déjà le record des combats pour le titre consécutifs les plus rapides, celui des défenses réussies devrait suivre.

Depuis sa victoire au premier tour à l’UFC 255, la question est de savoir qui devrait battre cet homme. Figueiredo est doté d’une puissance KO extraordinaire et est également l’un des meilleurs combattants au sol de la catégorie de poids. Il apporte également du poids sans problème majeur et augmente constamment en tant que poids mouche le plus lourd de l’Octogone.

Bien qu’il soit avec Brandon Moreno (18-5-1), qui n’a pas perdu en cinq combats, est un digne challenger, mais son style de combat soulève des questions. Moreno aime se lancer dans des échanges sauvages en se tenant debout et se bouscule sur le tapis. Figueiredo a les mêmes atouts, mais est supérieur à Moreno à tous égards. Cela ne donne pas beaucoup d’espoir au challenger.

Le co-Main Event: Tony Ferguson vs. Charles Oliveira

Douze victoires consécutives, seuls très peu d’athlètes exceptionnels ont réussi cela dans l’histoire de l’UFC. Appartient à ce groupe restreint Tony Ferguson (25-4). Entre 2013 et 2019, il a dominé l’une des catégories de poids les plus fortes de l’organisation avec le poids léger et s’est hissé au titre de champion du monde par intérim. Une chance à l’or régulier lui a été refusée, cependant, les blessures et la malchance lui ont fait une clé dans les travaux.

Donc cette année, il n’a concouru que pour le titre provisoire, mais sa série historique devrait se terminer contre Justin Gaethje. L’ancien lutteur a dominé Ferguson à volonté et a remporté une victoire en grande partie sûre de TKo. Si Ferguson est toujours le vieil homme et peut faire une autre tentative pour le titre, il doit le prouver le week-end prochain.

À Las Vegas, il découvre Charles Oliveira (29-8-0 (1)) à faire. Le Brésilien compte sept victoires consécutives et a récemment célébré le plus grand succès de sa carrière contre Kevin Lee. Avec sa puissance KO et son BJJ de classe mondiale, le joueur de 31 ans est un dur à cuire pour chaque adversaire. La durée de la bataille de trois rounds pourrait également jouer un rôle dans «Do Bronx», car il a dû lutter contre son endurance dans le passé. S’il bat Ferguson, il pourrait avoir son premier combat pour le titre.

Le programme ultérieur

Augmente auparavant Mackenzie Dern (9-1) dans l’octogone. Le multiple champion du monde BJJ a récemment remporté deux combats par soumission et est sur le point d’entrer dans le top 10 du poids de la paille. Pour cela, elle doit Virna Jandiroba (16-1), qui se bat avec une position de départ similaire.

Sur le chemin vers le top 10 se trouve également Kevin Holland (20-5). Le combattant debout talentueux et charismatique a remporté chacun de ses quatre derniers combats, remportant son premier duel avec un grand nom. Ce nom est Ronaldo Souza (26-8-0 (1)). « Jacare » a maintenant 41 ans et a dû admettre sa défaite lors de ses deux derniers combats, mais la Hollande pourrait être dangereuse, surtout sur le tapis.

Le duel de nouvelle génération a lieu dans la division des poids lourds. Ciryl Gane (6-0) est déjà célébré comme le prochain champion de la catégorie de poids, ce qui est dû à trois victoires à l’UFC. Le joueur de 30 ans est un kickboxeur de classe mondiale qui a également remporté deux soumissions avec le leader du marché. En conséquence, il est le favori dans l’affrontement avec l’ancien champion du monde Junior dos Santos (21-8), qui a récemment subi trois défaites prématurées.

L’un des temps forts de la soirée se déroule dans le programme préliminaire. Dans son combat contre Marc Diakiese a fait Rafael Fiziev (8-1) a attiré l’attention en raison de compétences extraordinaires dans le stand et a déjà été très apprécié par les commentateurs en tant que candidat. Reste à savoir si ces lauriers sont justifiés à l’UFC 256. Le joueur de 27 ans l’a remarqué là-bas Renato Moicano (14-3-1) à faire. Le Brésilien était déjà parmi les meilleurs au monde en poids plume, mais est passé au poids léger après deux défaites. Là, il a fêté ses débuts réussis contre Damir Hadzovic et veut maintenant se recommander dans le top 15.

Le programme complet en un coup d’œil:

UFC 256

13 décembre 2020

UFC Apex à Las Vegas, Nevada, USA

Combat pour le titre des poids mouches

Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno

Tony Ferguson contre Charles Oliveira

Mackenzie Dern c. Virna Jandiroba

Kevin Holland c. Ronaldo Souza

Junior dos Santos vs. Ciryl Gane

Programme préliminaire Partie 2

Cub Swanson c. Daniel Pineda

Renato Moicano contre Rafael Fiziev

Billy Quarantillo contre Gavin Tucker

Tecia Torres c. Sam Hughes

Programme préliminaire partie 1

Peter Barrett c. Chase Hooper

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂