Aperçu : rejoignez le chaos de « Star Wars : War of the Bounty Hunters #1 » de Marvel

La collision chaotique de mercenaires intergalactiques est à nos portes alors que « Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1 » de Marvel ouvre le sas avec des blasters flamboyants pour le premier numéro lancé le 2 juin – et 45secondes.fr a un aperçu de quatre pages à l’intérieur de tous l’action cosmique !

« La guerre des chasseurs de primes » est une série d’événements croisés passionnants qui enveloppe cinq titres de la gamme de bandes dessinées phare «Star Wars» de Marvel. Tout a commencé le mois dernier avec « War of the Bounty Hunters Alpha #1 », un chapitre de prélude écrit par Charles Soule (« The High Republic: Light of the Jedi ») avec l’aimable autorisation de Steve McNiven (« Wolverine: Old Man Logan » ).

Maintenant, l’arc narratif principal de « Boba Fett on the run » démarre, écrit par Charles Soule et présentant des illustrations dynamiques de Luke Ross (« Conan: Battle for the Serpent Crown »). Son récit a été initialement proposé par Soule en 2019 lorsqu’il a lancé à Marvel l’idée d’une mini-série explorant la notion de ce qui est arrivé à Boba Fett tout en livrant le Han Solo enrobé de carbonite à Jabba le Hutt à la suite de « L’Empire contre-attaque . «

Exclusif: L’artiste de « Star Wars » Brian Rood dévoile des variantes de couvertures pour « La guerre des chasseurs de primes » de Marvel

Star Wars : La guerre des chasseurs de primes #1 3,99 € sur Amazon.

Retournez dans une galaxie lointaine, très lointaine pour rejoindre Boba Fett et ses « amis » chasseurs de primes dans une nouvelle aventure de Marvel Comics !Voir l’offre

« Boba Fett n’emmène clairement pas Han Solo directement au palais de Jabba », Soule a déclaré à StarWars.com . « Quelque chose devait se passer entre cette période intermédiaire entre Empire et Jedi. Et je me suis dit : ‘J’aimerais raconter cette histoire, et j’aimerais qu’elle parle de Boba Fett et de ce qui lui arrive.' »

Dans les prochains numéros, la saga se répandra dans les autres livres associés de Marvel, « Star Wars », « Star Wars: Bounty Hunters », « Star Wars: Dark Vador » et « Star Wars: Doctor Aphra », avec chaque titre dérivé. ayant marqué leurs propres numéros de prélude dispersés tout au long du mois de mai.

« Boba Fett est en possession de Han Solo à la fin de » Empire Strikes Back » et au début de » War of the Bounty Hunters « , il ne l’est pas » Soule ajouté . « Et il va faire tout ce qu’il peut pour le récupérer, quoi qu’il arrive. Peu importe qui se dresse sur son chemin. »

Découvrez cet aperçu de « Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1 » et planifiez de suivre cet affrontement épique de chasseurs de primes alors qu’ils tentent de retrouver Boba Fett pour voler son prix.

Image 1 sur 4 (Crédit image : Marvel Comics) Image 2 sur 4 (Crédit image : Marvel Comics) Image 3 sur 4 (Crédit image : Marvel Comics) Image 4 sur 4 (Crédit image : Marvel Comics)

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.