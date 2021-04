Aperçu pratique du Canon C70: entre de bonnes mains, il vaut largement son prix lakh Rs 5,5

28 avr.2021 12:22:16 IST

Le terme «pro» a été utilisé si librement que le mot a perdu toute importance; c’est maintenant plus un nom qu’un adjectif. Contrairement à ce qu’Apple, Xiaomi et le reste du monde de la technologie grand public vous feront croire, un modèle « Pro » n’est pas un appareil grand public de premier plan.

Le dictionnaire anglais d’Oxford définit une profession comme: «une profession rémunérée, en particulier celle qui implique une formation prolongée et une qualification formelle». Un professionnel est une personne exerçant une profession particulière et qui, généralement, a été formée pour être ainsi engagée. Un outil professionnel leur permet d’effectuer ce travail.

Le Canon C70 est l’un de ces outils. C’est une caméra conçue dès le départ pour être une chose et une seule chose: un outil professionnel pour les cinéastes. Ce n’est pas un système hybride sans miroir qui prend des photos et des vidéos. Ce n’est pas un appareil photo que vous passez autour de votre cou et que vous emportez avec vous en camping.

Il s’agit d’une caméra avec deux entrées mini XLR avec alimentation fantôme 48 V. Un appareil photo avec prise en charge d’une alimentation externe et de batteries remplaçables à chaud. Un appareil photo avec des boutons dédiés pour les zèbres, la mise au point et les histogrammes. Un appareil photo qui enregistre des vidéos 4K jusqu’à 120 ips avec une profondeur de couleur de 10 bits et un sous-échantillonnage de chrominance 4: 2: 2 tant que votre carte mémoire dispose d’espace libre.

Par défaut, vous sélectionnez un angle d’obturation et non une vitesse d’obturation. Les filtres ND intégrés sont à portée de main. Il y a une poignée supérieure dédiée avec une monture de micro antichoc et une griffe porte-froid. Sont également inclus un port HDMI pleine taille avec une sortie 10 bits propre, des points de montage pour trépieds professionnels et plus encore.

Si ce flot de jargon semble intimidant, il le devrait, car c’est le cas. Et l’intimidation ne s’arrête pas là.

Bien que je sois un amateur en matière de réalisation de films et que je ne me classe même pas au bas d’une liste de YouTubers de bas niveau, j’ai, dans le cadre de mon travail, travaillé sur des dizaines de vidéos au fil des ans et j’ai assez de matériel pour créer mon propre studio de cinéma amateur. Cela comprend les trépieds, les curseurs motorisés, les lumières, les micros, les cardans et plus encore.

Lorsque le C70 est arrivé, je ne savais pas quoi en faire. Ce que je pensais être une tête fluide de bonne qualité (pour ce que je pensais être un trépied coûteux) pouvait à peine supporter la charge du C70. De toutes mes cartes SD « rapides », dont beaucoup coûtaient plus de 3000 Rs, la seule assez rapide pour gérer les images du C70 avec une qualité maximale était une carte SD Angelbird AV PRO de classe UHS-II V90 évaluée à 300 Mo / s.

Ma musculature fragile et le cardan DJI Ronin SC que je pensais être un truc chaud quand je l’ai acheté, ne pouvaient pas supporter la tension du C70. Les images que j’ai tournées sont à peine visibles, et encore moins modifiables, sur mon MacBook Pro Rs 2,5 lakh 16 pouces avec 5500M graphiques. Ma carte de 64 Go s’est remplie en 20 minutes et mon SSD de 1 To en quelques heures. Mes lumières se sont déchargées et ont surchauffé avant la caméra.

La liste est interminable, et encore une fois un rappel brutal que le C70 n’est pas fait pour les amateurs. Vous ne dépensez pas seulement Rs 5,5 lakh sur cet appareil photo sur un coup de tête; vous le faites lorsque vous avez les compétences et l’équipement nécessaires pour le gérer.

Une fois que j’ai dépassé l’intimidation et la terreur paralysante qui me saisit chaque fois que je prenais cette bête (terriblement chère) d’un appareil photo et que je commençais à photographier, c’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à l’apprécier et à la respecter.

J’avais l’habitude de filmer sur un iPhone avant de passer au Fuji X-T30, et maintenant, au X-T4. Ce dernier n’est pas un appareil photo amateur et, sans aucun doute, l’un des appareils photo sans miroir grand public les plus performants. Par rapport au C70, cependant, cela ressemble à un jouet.

Chaque fois que je dois tourner une vidéo sur mon X-T4, je dois calculer la vitesse d’obturation en fonction de l’angle d’obturation que je veux et faire tourner quelques molettes, puis je verrouille l’exposition et la balance des blancs, je déterre ma variable ND et faites-le tourner au besoin. Ensuite, il y a d’autres limitations: une limite d’enregistrement vidéo de 30 minutes, un avertissement de surchauffe à 45 minutes, une autonomie de 75 minutes, etc. J’ai besoin d’adaptateurs pour mon micro ainsi que pour la surveillance audio et vidéo.

Je ne peux pas monter une poignée sans avoir une cage, je ne peux pas monter de micros lourds de peur d’endommager la griffe, et je suis constamment en train de modifier les paramètres entre chaque prise de vue, de vérifier l’autonomie de la batterie et d’éteindre l’appareil photo entre les deux. coups pour s’assurer qu’il ne surchauffe pas. Et ne me lancez même pas sur les multiples facteurs de recadrage avec lesquels je dois jongler lors de la prise de vue à différentes fréquences d’images. Chaque photo que je prends nécessite des minutes pour être configurée et recalibrée.

Avec le C70, ces préoccupations sont sans importance. Je branche mon micro XLR directement sur l’appareil photo sans utiliser d’enregistreur externe, jette un coup d’œil à l’écran, touche quelques boutons pour vérifier l’équilibre des couleurs et l’exposition, et je suis prêt. Il y a un ventilateur silencieux qui garantit que la caméra ne surchauffe jamais, que la batterie dure plusieurs heures et qu’il n’y a pas de limite d’enregistrement à aucune fréquence d’images ou résolution.

Lors de l’enregistrement, la vitesse d’obturation est calculée automatiquement en fonction de la fréquence d’images et de l’angle, et il n’y a pas de recadrage à 60 ou 120 ips. En d’autres termes, je n’ai pas à m’inquiéter du cadrage ou de la qualité du flou de mouvement une fois que j’ai réglé ma photo. Bon sang, je n’ai même pas besoin de m’inquiéter de l’exposition. Une fois que je passe de 120 fps à 30 fps, disons, j’appuie simplement sur un bouton et un filtre ND apparaît pour compenser la scène plus lumineuse.

Ma fonction préférée est de loin le panneau de contrôle audio. Ma configuration précédente impliquait un micro XLR – un Sennheiser MKE 600 – sur un bras de perche placé directement au-dessus de mon sujet et enregistrant sur un Zoom H5. Mon X-T4 enregistrerait la scène et je devais importer toutes ces données, ainsi qu’une collection cauchemardesque de dossiers, dans mon PC et synchroniser. Si je voulais monter le micro sur ma caméra, je devrais creuser une cellule AA pour une alimentation fantôme, un adaptateur, puis passer plusieurs minutes à me débrouiller dans les menus des paramètres pour régler les niveaux audio. Si je dois modifier un paramètre, je dois répéter la plupart de ce qui précède.

Avec le C70, il y a un panneau dédié derrière le moniteur, et il vous suffit de tourner les molettes et d’appuyer sur les boutons pour régler le gain et l’alimentation fantôme à la volée. Des limiteurs et des filtres sont intégrés à la caméra.

Mieux encore, le C70 a également la possibilité d’enregistrer de l’audio sur une carte SD séparée (il dispose de deux emplacements) tout en enregistrant une vidéo au ralenti. Cela me donne une piste de haute qualité à étirer sur l’enregistrement au ralenti normalement silencieux.

Prenez en compte les objectifs RF et EF (via un adaptateur), l’incroyable AF Dual Pixel de Canon, le suivi tactile et une foule d’autres fonctionnalités, et vous commencerez à comprendre pourquoi cet appareil photo est spécial.

Une bête que vous allez adorer

Je n’ai eu que quelques jours avec cet appareil photo, et c’est à peine assez de temps pour sonder les profondeurs de son potentiel. Cependant, même dans ce temps limité, j’ai réalisé que je passais moins de temps à m’inquiéter de la caméra que du cadrage et de la composition. Tout ce dont j’avais besoin était à portée de main, et après la configuration initiale, je ne me souviens pas avoir jamais plongé dans le système de menus. La réinitialisation d’une prise de vue nécessitait au plus quelques secondes.

Cet appareil photo est une bête, mais aussi indulgente. Même un amateur geek comme moi pourrait le maîtriser en quelques heures. J’ai été intimidé par cet appareil photo au début, mais j’ai rapidement appris à le respecter, et finalement à l’aimer.

Il existe des systèmes de caméras tout aussi performants (et plus chers) – le RED Komodo et le Sony FX III me viennent immédiatement à l’esprit – mais je ne suis pas qualifié pour en parler. Tout ce que je peux dire, c’est que le C70 est un appareil photo sérieux – et vraiment impressionnant – qui m’a fait repenser mes attentes vis-à-vis des appareils photo en général.

Je suis certainement impressionné, et à en juger par les commentaires des professionnels, ils le sont aussi. Un jour, j’espère que je suis suffisamment qualifié et expérimenté pour être digne d’un équipement comme celui-ci.

.

