Aperçu exclusif: montez à l’intérieur de «  The Art Of Star Wars: Galaxy’s Edge  »

A l’aube du jour de Star Wars (4 mai), Disneyland en Californie a rouvert vendredi (30 avril) et il ne fait aucun doute que les fans de « Star Wars » afflueront au Bord de la galaxie atterrissez dans le royaume magique lorsque la corde tombe. Un nouvel espoir vise à capturer la magie de la terre immersive , qui peut être trouvé à la fois en Californie et à Walt Disney World en Floride.

« L’art de Star Wars: Galaxy’s Edge « (Abrams Books, 2021), de l’auteur Amy Ratcliffe, est un nouveau livre d’art somptueux publié aujourd’hui qui révèle le processus créatif des Imagineers de Disney pour donner vie à Galaxy’s Edge, la recréation élaborée d’un centre commercial planétaire dynamique à Batuu, qui a a été l’un des points chauds de Disneyland depuis son ouverture officielle en 2019 .. Ce volume de 256 pages offre un regard éclairant sur toute la magie conceptuelle nécessaire pour insuffler la vie dans le pays, ainsi que les secrets derrière de nombreuses boutiques et attractions prévues. ont été abandonnés en raison de restrictions budgétaires ou de mises en page évolutives.

« Je suis un grand fan à la fois de » Star Wars « et des parcs Disney, donc plonger aussi profondément dans la conception de Galaxy’s Edge était un plaisir », a déclaré Ratcliffe à 45secondes.fr dans une interview. «J’ai interviewé plus de 20 personnes de Walt Disney Imagineering et Lucasfilm, et j’ai vraiment eu envie de leur parler et de fouiller dans leurs souvenirs et leur travail.

« J’ai couvert un peu Galaxy’s Edge dans mon travail de journaliste de divertissement, y compris un aperçu intensif de la presse de plusieurs jours avant l’ouverture du terrain à Disneyland. Mais même avec cela, j’ai appris un certain nombre de nouvelles choses », a déclaré Ratcliffe. « Un fait particulièrement intéressant est la façon dont Walt Disney Imagineering a emmené Imagineers aux Pinewood Studios à Londres pour travailler avec l’équipe de conception de production qui avait récemment terminé » Rogue One « . »

Selon Ratcliffe, toutes les personnes à qui elle a parlé pour ce livre, quel que soit leur rôle dans la naissance de Galaxy’s Edge, n’avaient que de l’enthousiasme et de la passion pour le projet.

« Nous nous sommes penchés sur le travail qui s’est passé il y a plus de cinq ans dans certains cas, mais tout le monde s’est souvenu de son processus de réflexion et de son enthousiasme à l’idée de travailler dans la galaxie » Star Wars « . Je pense que les lecteurs n’auront pas seulement une idée de l’immense quantité de travail cela a permis de développer une terre aussi ambitieuse, mais ils verront également à quel point il y a eu beaucoup de soin et d’attention », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne l’une des œuvres d’art préférées parmi les 700 images du livre, Ratcliffe admet que c’est un choix difficile.

« Je vais donc tricher et aller avec un corps d’art conceptuel concentré sur un domaine général: toutes les pièces et idées pour la zone de la Résistance », a-t-elle déclaré. « L’organisation a habité une forêt à l’extérieur de l’avant-poste de Black Spire sur Batuu et elle est loin de l’agitation et se sent plus calme. J’aime être à l’extérieur et faire de la randonnée dans les bois, alors j’ai aimé voir les environnements luxuriants qu’ils ont imaginés pour la base de la Résistance et m’imaginer là-bas . «

« L’art de Star Wars: Galaxy’s Edge » est maintenant disponible sur Amazon.

