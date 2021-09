Aperçu et description de Lego Star Wars Terrifying Tales

Guerres des étoiles et Lego Ils sont partenaires pour publier du contenu ensemble qui ont une grande base de fans. En ce sens, un spécial Halloween arrive qui aura lieu sur la plateforme de streaming Disney+. Lego Star Wars Contes terrifiants est le titre de ce court métrage qui relatera une série d’aventures, encadrées dans l’horreur, au sein de l’univers imaginé par le créateur Georges Lucas.







La bande-annonce de la spéciale commence par Poé Dameron et BB-8 atterrir son X-Wing endommagé sur la planète Mustafar, précisément le lieu où l’histoire de la Seigneur Sith, Dark Vador et aussi l’emplacement du château personnel du seigneur des ténèbres, qui sert maintenant de complexe exclusif appartenant au Hutt. Enregistrer. Dans ce scénario, différentes histoires d’horreur seront racontées.

Lego Star Wars va vous faire peur !

Le synopsis de la spéciale se lit comme suit : « À la suite des événements de « The Rise of Skywalker », Poe et BB-8 doit faire un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar, où ils rencontrent les gourmands et complices Graballa le Hutt, qui a acheté le château de Dark Vador et il le rénove pour devenir le premier hôtel de luxe tout compris de la galaxie inspiré des Sith. »

« En attendant que votre X-wing soit réparé, Poé, BB-8, Enregistrer et doyen Ils entrent dans le mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vanee. En route, Vanee partagez trois histoires effrayantes impliquant des artefacts anciens et des méchants emblématiques de toutes les époques de Guerres des étoiles« , suivez le résumé.

« Au fur et à mesure Vanee Raconter leurs histoires et attirer nos héros dans les entrailles sombres du château, un plan sinistre émerge. Avec l’aide de Dean, Poe et BB-8 ils devront faire face à leurs peurs, empêcher l’apparition d’un mal ancien et s’échapper pour retrouver leurs amis « la description du programme se termine.

Quelles histoires raconteront-ils dans le spécial? La première réunion de Ben en solo avec les Chevaliers de Ren, la résurgence de Dark maul avec ses jambes cybernétiques et Luke Skywalker Avec un souhait qui ne se déroulera pas comme il l’espère La bande-annonce se termine par un clin d’œil au film d’horreur. L’éclat, de Stanley Kubrick, et sa scène emblématique de Jack Nicholson briser une porte au cri de « Voilà Johnny! » cette fois recréé par un droïde de combat.

Directeur de LEGO Star Wars terrifiant Tel est Ken Cunningham, qui a également repris Le spécial vacances LEGO Star Wars en 2020. L’événement présente les voix de Jake Green comme Poe Dameron, Trevor Devall comme Empereur Palpatine, Matt Sloan comme Dark Vador, Raphael Alejandro comme Dean, Dana Snyder comme Graballa le Hutt, Tony Hale comme Vaneé, Christian Slater comme Ren et Mary Elizabeth McGlynn comme NI-L8. Nous pouvons nous attendre à voir le spécial le 1er octobre en Disney+.

