Aperçu des versions de Windows: de Windows 1.0 à Windows 10

Il est difficile de croire que l’histoire de Windows de Microsoft remonte à plus de trente ans. Lorsque Bill Gates et ses amis travaillaient sur leur système d’exploitation dans un petit garage, les ordinateurs étaient encore d’énormes machines situées dans des centres de données éloignés.

Personne de la population normale n’aurait pensé à installer un ordinateur dans sa maison, pourquoi? Ce n’est que lorsque Windows est devenu un système d’exploitation avec une interface utilisateur facile à comprendre que les PC sont devenus des appareils qui ont rendu les traitements de texte, les feuilles de calcul et les jeux informatiques accessibles à tous. Sans Windows, l’ère de la numérisation aurait certainement suivi un cours différent. Voici un aperçu des principales versions de l’historique Windows dans une liste.

Windows 1.0 (1985)

Windows 1.0 est la première interface utilisateur graphique pour MS-DOS.

Avant Windows, il y avait MS-DOS. Ce système d’exploitation ne fonctionnait que via des commandes clavier. La caractéristique révolutionnaire de la première version de Windows, qui est apparue en novembre 1985, était l’interface utilisateur graphique. Au lieu d’un texte sur fond noir, il y avait des fenêtres qui montraient à l’utilisateur les options dont il disposait dans le programme respectif. Il n’était plus contrôlé via le clavier, mais via la souris de l’ordinateur, un appareil qui était encore étranger aux gens à l’époque.

Windows 2.0 (1987)

Dans Windows 2.0, les fenêtres peuvent se chevaucher pour la première fois.

Deux ans plus tard, en décembre 1987, la deuxième version de Windows est apparue. Alors que les fenêtres devaient encore se tenir côte à côte dans la version précédente, elles pouvaient ici se chevaucher, minimiser et maximiser. Les programmes Microsoft Word et Excel ont également fêté leurs débuts ici.

Windows 3.1 (1992)

Windows 3.1 fait la dernière percée de Microsoft.

Avec cette version, Microsoft a atteint le marché de masse. Deux millions d’exemplaires ont été vendus au cours des deux premiers mois après la sortie en 1992. 256 couleurs, avec un support SVGA même plus de 65 000 couleurs, ont fait de ce système d’exploitation un point culminant visuel. Pour démarrer Windows 3.1, vous avez d’abord besoin d’un disque dur sur votre PC.

Windows NT (1993)

Avec Windows NT, Microsoft a mis sur le marché sa propre gamme de systèmes d’exploitation en 1993, principalement développés pour les serveurs et les postes de travail réseau. L’abréviation NT était à l’origine dérivée du processeur cible d’origine, qui s’appelait N10 (« N-Ten »). Bill Gates a dit plus tard que le nom NT n’avait pas de signification plus profonde.

Windows 95 (1995)

Pour la première fois avec le bouton « Démarrer »: Windows 95.

La prochaine mise à jour majeure de la version pour les utilisateurs normaux en 1995 a amené pour la première fois le bouton de démarrage en bas à gauche, à partir duquel les fonctions et les programmes étaient encore plus facilement accessibles. Plug and play évitait généralement aux utilisateurs les tracas liés à l’installation de pilotes matériels pour les périphériques nouvellement connectés. Windows 95 fonctionnait maintenant sur 32 bits et était le système d’exploitation standard pour les premiers PC avec CD-ROM. Les jeux classiques « Solitaire » et « Démineur » ont également fait leurs débuts sur PC ici.

Windows 98 (1998)

Windows 98 n’a guère changé visuellement.

Windows 98 est arrivé sur le marché trois ans après l’apparition du populaire Windows 95. Il y a eu de nombreuses améliorations et de nombreux programmes intégrés tels qu’Internet Explorer 4, Outlook Express, Carnet d’adresses Windows et, avec la deuxième édition (Windows 98 SE), Windows Media Player pour la première fois.

Windows ME et Windows 2000 (2000)

Windows Me est à nouveau basé sur Windows 95.

La « Millennium Edition » de Windows en 2000 a été une déception pour beaucoup. L’instabilité et de nombreux messages d’erreur ont provoqué le mécontentement des utilisateurs. Avec peu d’innovations par rapport à Windows 98, c’était la dernière version de la série 9x et aussi la dernière à être basée sur MS-DOS. La version jumelle correspondante Windows 2000, développée par Microsoft pour les entreprises, était en revanche plus stable et a été fournie avec des mises à jour jusqu’en 2010.

Windows XP (2001)

Windows XP apporte un nouveau look.

Sorti en octobre 2001, Windows XP est considéré comme l’une des meilleures versions de Windows. Les particuliers et les entreprises peuvent l’utiliser comme édition personnelle ou professionnelle. Avec sa barre de démarrage couleur bonbon, le système d’exploitation a une interface encore plus conviviale. XP fonctionnait de manière très stable et était le support Windows le plus long qui ait jamais été opérationnel jusqu’en avril 2014. Un gros problème, cependant, était la sécurité: malgré le pare-feu, Windows XP offrait une large zone cible aux pirates.

Windows Vista (2006)

Avec Windows Vista, la conception est encore modernisée.

Pour Windows Vista, Microsoft a à nouveau peaufiné l’apparence. Ceci est particulièrement visible avec le nouveau bouton de démarrage, qui reçoit pour la première fois un design circulaire. De plus, les développeurs améliorent principalement les options de sécurité et de lecture multimédia. Par rapport à Windows XP, cependant, Windows Vista n’était pas très populaire auprès de la plupart des utilisateurs et a dû faire face à certains problèmes de performances.

Windows 7 (2009)

La version la plus utilisée: Windows 7.

Deux ans plus tard, en octobre 2009, des réparations ont été apportées pour les erreurs commises par Microsoft avec Vista. Windows 7 était plus rapide et plus fiable que son prédécesseur. Internet Explorer 8.0 et DirectX 11. Windows a également été en mesure de reconnaître l’écriture manuscrite ici pour la première fois.

Windows Phone (à partir de 2010)

Microsoft présente la présentation des vignettes avec Windows Phone.

Microsoft a failli manquer le train du smartphone. Ce n’est qu’après Apple et Google que le développeur a reconnu le potentiel du marché mobile et a introduit le système d’exploitation pour smartphone Windows Phone sur le marché. En 2010, Windows Phone 7 a été la première version mobile de Windows à apparaître. Avec lui, le look carrelé du design Metro trouve également son chemin, ce qui a façonné toutes les nouvelles versions depuis lors. Windows Phone 8 et 8.1 suivront en 2012 et 2014. En décembre 2014, l’assistant vocal Cortana sera introduit pour la version smartphone de Windows, qui jouera également un rôle central dans Windows 10.

Windows 8 (2012)

Windows 8 présente les menus en mosaïque.

Avec Windows 8, Microsoft 2012 a apporté une véritable refonte de l’interface utilisateur. Puisque les écrans tactiles étaient maintenant le grand succès, le bon vieux bureau a été poussé à l’arrière-plan et remplacé par la vue en mosaïque. Le bouton de démarrage a disparu. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours choisir la vue classique – grâce à la mise à jour 8.1. Des programmes ou des applications peuvent être achetés ici via le Windows Store intégré.

Windows 8.1 (2013)

Avec Windows 8.1, Microsoft combine l’ancien et le nouveau design.

Poussé par la critique de l’aspect des carreaux de Windows 8, Microsoft a ramené le bouton classique «Démarrer» avec Windows 8.1 et limité l’utilisation de la surface des carreaux au minimum. Grâce à la combinaison judicieuse des anciens et des nouveaux éléments de contrôle, Windows se contrôlait mieux que jamais. Outre les changements cosmétiques, Windows 8.1 propose également de nouvelles options pour personnaliser l’ordinateur.

Windows 10 (2015)

Windows 10 doit rester utilisé en permanence.

« Où est passé Windows 9? », Beaucoup se sont demandé quand Windows 10 est sorti en juillet 2015. Microsoft a décidé de rompre avec les numéros de version précédents et de laisser complètement de côté les neuf. Le risque de confusion avec les anciennes éditions de Windows 9x doit également être évité de cette manière. À l’avenir, il ne devrait plus y avoir de nouvelles versions majeures, mais Windows 10 sera progressivement mis à jour avec des mises à jour de plus en plus petites.

Les utilisateurs peuvent toujours choisir entre un écran tactile ou une interface de bureau. Le bouton de démarrage est également revenu après de nombreuses plaintes d’utilisateurs. Avec Windows 10, Microsoft a développé un système d’exploitation qui fonctionne de manière uniforme sur tous les appareils. Y aura-t-il jamais un Windows 11? Il est plus probable que Microsoft proposera un nouveau nom pour les futurs systèmes d’exploitation.