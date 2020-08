Aperçu de ‘Mafia: Definitive Edition’: Straight Gangster

«Mafia: Definitive Edition» fait entrer un jeu de gangster classique dans l’ère moderne, et c’est une explosion.

Crédit: 2K

Mafia: édition définitive est un remake complet du jeu de gangsters original de 2002 – un jeu, devrais-je ajouter, auquel je n’ai jamais eu le temps de jouer.

Quand Mafia III est sorti il ​​y a quelques années, je me suis lancé là-dedans sans revenir jouer les deux premiers matchs. Je les ai ajoutés à mon arriéré et ensuite. . . eh bien, vous savez comment c’est.

Ensuite, j’ai entendu dire que les deuxième et troisième jeux étaient en cours de remasterisation et que l’original recevait un remake de «Definitive Edition». J’ai décidé de commencer par le début et de jouer aux nouvelles versions améliorées.

J’ai eu mon souhait un peu plus tôt que prévu, lorsque 2K m’a proposé un code de prévisualisation pour le jeu. Ce n’était pas une version finie et il ne comprenait que le prologue, les cinq premiers chapitres, puis le dixième chapitre (pour avoir une idée de la dernière partie du jeu), mais c’était encore assez pour me rendre excité de jouer au complet jeu lors de sa sortie le 25 septembre.

Permettez-moi d’être franc: c’est absolument fantastique. Le jeu est magnifique. Peut-être pas aussi magnifique que certains des jeux à plus gros budget comme Red Dead Redemption 2 ou The Last Of Us Part II, mais c’est toujours beau. Par rapport à l’original de 2002, eh bien, il n’y a vraiment aucune comparaison.

Lost Heaven – une version fictive de Chicago, en gros – est pleinement réalisé. Immenses églises avec des clochers imposants; gratte-ciel pointus; des hommes en trench-coats et chapeaux stylés; des pâtés de maisons bordés de bâtiments en briques et de certaines des vieilles voitures les plus cool que j’aie jamais vues dans un jeu vidéo. Du jazz à l’ancienne à la radio.

Crédit: 2K

Vous incarnez Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui se retrouve rattrapé par la foule, d’abord en tant que chauffeur puis, progressivement, en tant qu’acteur majeur du gang.

La chose vraiment intéressante à propos de Mafia c’est qu’il ressemble et se sent, du moins au début, comme n’importe quel autre grand jeu en monde ouvert auquel vous avez l’habitude de jouer. Mais ce n’est pas. Cela n’a rien à voir avec les jeux modernes, et j’adore ça à cause de ça. La plus grande différence est qu’il s’agit d’un jeu axé sur l’histoire qui ne perd pas votre temps avec des activités secondaires stupides.

Bien que Lost Heaven soit une grande ville, elle n’est pas parsemée d’un million de petites choses à faire. Il n’y a pas des tonnes de missions secondaires fastidieuses. Vous n’êtes pas obligé de collecter des objets, de chasser des animaux, de fabriquer de meilleures armes ou de faire ce type de contenu de remplissage qui définit à peu près la plupart des jeux du monde ouvert aujourd’hui, qu’il s’agisse de Assassin’s Creed ou Grand Theft Auto.

Au lieu de cela, vous suivez Tommy et ses copains gangsters, Paulie et Sam, et vous assumez diverses missions qui font toujours avancer l’histoire. Ironiquement, puisqu’il s’agit d’un remake d’un jeu vieux de près de deux décennies, cette simplicité est une bouffée d’air frais.

Crédit: 2K

Cela ne signifie pas non plus qu’il y ait un manque de variété ou de choses à faire. Vous pouvez toujours collectionner un garage rempli de voitures incroyables. Les missions (que j’ai jouées au moins) étaient toutes différentes, allant de la conduite ou de la course aux fusillades à pleine gorge en passant par un niveau de piste que j’aimais et détestais dans une égale mesure.

Mafia: édition définitive ne ressemble en rien à ce que nous attendons de ce type de jeu, en grande partie parce que des studios comme Rockstar et Ubisoft ont établi la norme pour ce que devraient être les jeux en monde ouvert, pour le meilleur ou pour le pire. Il s’agit d’un remake d’un jeu sorti des années auparavant Assassin’s Creed et quelques mois après GTA III. Il fait son propre truc et je l’adore pour cela. (Je pense Mafia III aurait été beaucoup mieux s’il s’en tenait à la même formule et avait vraiment doublé l’histoire plutôt que le travail chargé. C’était toujours bon, mais trop fastidieux trop souvent).

Le combat est à peu près ce que vous attendez de ce genre de jeu. C’est un jeu de tir de couverture à la troisième personne de base. J’ai pu utiliser un pistolet, un fusil de chasse, un pistolet Tommy et des cocktails Molotov, mais je sais qu’il y a quelques autres armes dans la version complète. Il existe plusieurs niveaux de difficulté et vous pouvez bricoler des choses comme l’aide à la visée pour affiner le défi en fonction de vos goûts personnels et de votre niveau de compétence. J’ai joué sur Normal avec l’aide à la visée activée pour les besoins de cet aperçu, mais j’augmenterai probablement la difficulté d’un cran lorsque je jouerai au jeu complet.

Crédit: 2K

Je n’ai joué que six missions de Mafia: édition définitive mais maintenant j’ai hâte de jouer au jeu complet quand il sortira le mois prochain. J’adore les vieux films et émissions de gangsters comme Les Sopranos. Un de mes films préférés en tant qu’enfant était Les Incorruptibles, à propos d’Elliot Ness abattant Al Capone. Cela reflète bien cette sensation d’être à Chicago, à l’époque de la prohibition, à l’époque où même les gangsters s’habillaient mieux que la plupart des gens aujourd’hui.

C’est une superbe pièce d’époque axée sur l’histoire qui vous met directement dans l’action et j’ai hâte de jouer plus.

Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences avec le jeu original, contactez-moi sur Twitter ou Facebook. J’ajouterai des séquences vidéo à ce message lorsque le téléchargement sur ma chaîne YouTube sera terminé.

